Легендарному «Красному Диору» – 85: как Зайцев открыл миру русский стиль

Модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 85 лет. Благодаря ему весь мир узнал, что такое мода по-русски. К своему дню рождения кутюрье подготовил большую ретроспективную коллекцию «Многоликая мода», куда вошли лучшие его работы за последние 40 лет. Корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев побывал в Доме моды маэстро.

Фото: Мир24 Мир24

Рубашек методом плоского кроя модельер сделал четыре сотни. Несмотря на простоту, полнейшая эклектика: ивановский ситец, шерсть и индийские тесьма, стиль Зайцева узнаваем. Это он первым начал делать из павлопосадских платков разноцветные телогрейки.Зайцев – настоящий бренд отечественной высокой моды. А когда-то, в 1956-м, отличник Ивановского химико-технологического техникума, никому не известный Слава Зайцев поступает в Московский текстильный институт. Чудо или сбой в системе? Отец Зайцева, побывавший в немецком плену, осужден по статье «Изменник родины». С таким волчьим билетом Зайцев вообще мог бы забыть о любой карьере.

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«Меня не принимали ни в один вуз после 10 класса, потому что учить сына изменника родины тогда считалось позорно», – делился Вячеслав Зайцев.

Со страниц советских журналов тех лет призывы не гнаться за модой. Легкая промышленность не блещет разнообразием фасонов и цветов. Мечта юного модельера – одеть женщин стильно и ярко. Правда, после вуза Зайцев по распределению попадает на швейную фабрику шить спецовки для тружениц села. Первую свою коллекцию Вячеслав делает из разноцветных фуфаек и валенок с рисунками.

«Народная такая, национальная основа набивных тончайших рисунков или на большом поле маленькие цветы», – пояснял Зайцев.

За такую антисоветчину Зайцеву делают строгий выговор. Иностранные журналисты, которые были на показе, напишут о нем в Париже – «Красный Диор». Пьер Карден за смелость и талант назовет его «равным среди равных». Такая «слава» законодателю мод Славе Зайцеву дома обернется настоящей травлей и запретом на выезд за границу.

«В 65-м году в «Воге» была публикация, и там так назвали. И, конечно, наши люди сразу, у нас был главный инженер, он говорит: «Какой Диор? Да у нас 30 таких Диоров!» В общем, так позлорадствовали», – вспоминал модельер.

Но годы спустя Зайцеву доверяют одеть сборную страны на Олимпиаде-80. А после он получает предложение возглавить на базе фабрики №19 новый Дом моды в Москве, который станет носить имя Славы Зайцева.