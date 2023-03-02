«Сотрудник НКВД»: что известно о предках Виктора Цоя

Лидер группы «Кино» являлся и является до сих пор довольно неординарным рок-исполнителем.

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И дело не только в несомненном таланте Виктора Цоя, но и в его происхождении.

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Предки Цоя были выходцами из Кореи, именно поэтому жители этой страны и по сей день считают певца своим.

Контрабандист из бона Цой

Как справедливо замечает автор книги «Сальпхури» Светлана Лубенец, у корейцев довольно ограниченное число фамилий. Одной из самых распространенных из них и является фамилия Цой, которая в переводе на русский звучит как «вершина» или «высота». Фамилия имеет 23 бона или рода. Предки легендарного исполнителя были уроженцами южнокорейского города Вонджу (провинция Канвондо). Поэтому точно такое же название получил и его бон.

Впрочем, как утверждает историк Дмитрий Шин, который посвятил немало времени исследованию корней Виктора Цоя, прадед певца Цой Ён Нам появился на свет в Сонджине в 1893 году. Тогда Сонджин был всего лишь небольшой рыбацкой деревней, располагавшейся на берегу Японского моря. Александр Житинский, автор биографического издания «Цой», сообщает о наличии сведений о том, что прадед певца занимался контрабандой. Как бы то ни было, еще 14-летним юношей, Цой Ён Нам в поисках лучшей доли перебрался на постоянное место жительства во Владивосток.

Учитель начальных классов и сотрудник НКВД

На родину Цой Ён Нам так и не вернулся. Чужбина пришлась корейцу по душе. Тем более, что, как пишет в своей книге «Виктор Цой и его кино» Виталий Калгин, именно в России Цой Ён Нам встретил свою единственную супругу Анну Васильевну Югай. Вскоре после свадьбы у четы родились двое детей: сын Цой Сын Дюн, которого на русский манер называли Максимом, и дочь Надежда. Кстати, Максим получил и местное отчество: Максимович. Впрочем, есть данные, что его называли и Максимом Петровичем.

Стоит отметить, что Максим Максимович Цой был не менее яркой личностью, чем лидер знаменитой рок-группы «Кино». Если верить Тен Сан Дину, президенту фонда помощи советским корейцам, он учился вместе с Максимом Цоем на филологическом факультете корейского педагогического вуза в Кзыл-Орде. После этого Максим Максимович 3 года проработал учителем начальных классов, а потом в течение 15 лет служил в НКВД. Но это было уже в Кзыл-Орде.

Ленинградский инженер

К слову, в Казахстане Максим Цой и его супруга, обрусевшая кореянка Ким Хе Ден (кстати, тоже певица), оказались не по своей воле. Спустя несколько месяцев после свадьбы супругов Цой, как и других корейцев, выслали с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Так новоиспеченная семья и оказалась в Кзыл-Орде. Там же появились на свет и дети Цоев, в том числе и Роберт, будущий отец звезды русского рока.