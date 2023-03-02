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49 минут назад

Профессии, которые женщины «отобрали» у мужчин — и неплохо справляются

WomanHit.ru

Для прекрасного пола нет ничего невозможного.

Профессии, которые женщины «отобрали» у мужчин
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Времена, когда профессии делились на чисто женские и мужские, прошли. Сегодня запретов при выборе рабочей области для женщин практически не существует. Перед главным женским праздником мы решили собрать самые неженские профессии, в которых представительницы прекрасного пола справляются не хуже самых крепких мужчин.

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Таксист

Когда-то таксистами становились исключительно мужчины, так как работа довольно опасная — никогда не знаешь, кто сядет к тебе в салон. Сегодня риски значительно снизились, и большое количество женщин выбирают эту профессию в качестве основной. К слову, женщина-таксист часто водит значительно аккуратнее своих коллег мужского пола. В настоящее время во многих агрегаторах существует отдельная функция «женщина-водитель».

Пожарный

Одна из самых опасных профессий, куда женщинам ранее доступ был закрыт. Несмотря на то, что женщинам сегодня открыт доступ к освоению этого непросто ремесла, все же не так много представительниц слабого пола работают в данной структуре. И все же те, кто решил посвятить свою жизнь спасению других, признаются, что не смогли работать где-то еще. Можно только восхититься отважностью этих женщин!

Военный

Еще одна сложная профессия для хрупкой женщины, и тем не менее в рядах военных не так уж редко встречаются женщины. Мы уже не говорим о том, что в некоторых странах служба в армии — обязательное условие для всех. В России женщин-военных насчитывается примерно несколько десятков тысяч, многие получают высокие звания, но все же генералов-женщин мы пока не видим.

Телохранитель

Когда кто-то упоминает бодигардов, на ум приходят крепкие мужчины в черных костюмах. Во всяком случае, так было раньше. Сегодня женщины охотно приходят в эту профессию, причем их физическая подготовка и навыки почти не отличаются от мужских. Большим плюсом женщины-бодигарда является тот факт, что она остается незаметной до последнего момента — мало кому придет в голову, что приятная женщина рядом с важным лицом может сломать пару костей и скрутить любого недоброжелателя.

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