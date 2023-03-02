Бывшая жена Лимонова рассказала, как писатель сделал ей предложение

Щапова вспомнила, как Лимонов стал перед ней рвать свой паспорт на куски, когда она сказала, что не хочет идти в ЗАГС. По словам модели, писатель «творил такое», из-за чего ей пришлось согласиться выйти за него. «Я выйду за тебя замуж, только успокойся. Все это было ужасно. В общем, у меня не было другого выхода», — объяснила манекенщица.