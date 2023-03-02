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2 часа назад

Бывшая жена Лимонова Елена Щапова рассказала, как писатель сделал ей предложение

Газета.Ru

Вторая жена Эдуарда Лимонова Елена Щапова рассказала в ток-шоу «Малахов», как писатель сделал ей предложение руки и сердца.

Бывшая жена Лимонова рассказала, как писатель сделал ей предложение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Щапова вспомнила, как Лимонов стал перед ней рвать свой паспорт на куски, когда она сказала, что не хочет идти в ЗАГС. По словам модели, писатель «творил такое», из-за чего ей пришлось согласиться выйти за него. «Я выйду за тебя замуж, только успокойся. Все это было ужасно. В общем, у меня не было другого выхода», — объяснила манекенщица.

Щапова и Лимонов обвенчались в октябре 1973 года. Позже пара развелась. Модель стала прототипом главной героини романа писателя «Это я, Эдичка».

Люди,Эдуард Лимонов,
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