Продюсер сериала «Король и Шут» Гудков объяснил популярность панк-группы

Российский продюсер Игорь Гудков считает, что панк-рок-группа «Король и Шут» не потеряет своей популярности. Ее творчество, по его мнению, будут слушать все поколения детей, выросших на сказках.
По словам Гудкова, идея снять байопик о жизни и творческом пути «Короля и Шута» пришла к нему, когда он увидел интерес к группе у современных подростков. Продюсер отметил, что стилистика и песни музыкантов – мрачные сказки, которые всегда будут актуальны.
«Все мы взрослеем и читаем детям сказки. Они достаточно мрачные: "Красная Шапочка," "Мальчик-с-пальчик", но они детям нравятся. Они написаны очень давно — а вот "Король и Шут" написал песни-сказки относительно недавно, и дети к этой вселенной приходят уже сами», — цитирует Гудкова iReactor.
Напомним, первые две серии байопика «Король и Шут» вышли в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 марта и были тепло приняты зрителями. Финал сезона состоится 13 апреля.