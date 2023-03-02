Продюсер сериала «Король и Шут» Гудков объяснил популярность панк-группы

«Все мы взрослеем и читаем детям сказки. Они достаточно мрачные: "Красная Шапочка," "Мальчик-с-пальчик", но они детям нравятся. Они написаны очень давно — а вот "Король и Шут" написал песни-сказки относительно недавно, и дети к этой вселенной приходят уже сами», — цитирует Гудкова iReactor.