Умер Уэйн Шортер, основатель группы Weather Report

Скончался Уэйн Шортер, создатель и саксофонист группы Weather Report, основополагающего для фьюжна коллектива - это одни из "отцов" направления.

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Группа была создана в Нью-Йорке Шортером и пианистом Джоном Завинулой в 1970-м и существовала до 1986-го, изначально будучи "осколком" состава музыкантов, оформившегося вокруг Майлза Дэвиса.

Дебютный одноименный альбом артисты выпустили в 1971-м, и далее все их "номерные" пластинки заходили в чарт Billboard. Причем первая поднялась до седьмой строчки топ-200.

В Weather Report за время существования играли десятки артистов, одним из самых ярких стал басист-новатор Джако Пасториус.