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56 минут назад

Умер Уэйн Шортер, основатель и саксофонист группы Weather Report

Российская Газета

Скончался Уэйн Шортер, создатель и саксофонист группы Weather Report, основополагающего для фьюжна коллектива - это одни из "отцов" направления.

Умер Уэйн Шортер, основатель группы Weather Report
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Группа была создана в Нью-Йорке Шортером и пианистом Джоном Завинулой в 1970-м и существовала до 1986-го, изначально будучи "осколком" состава музыкантов, оформившегося вокруг Майлза Дэвиса.

Дебютный одноименный альбом артисты выпустили в 1971-м, и далее все их "номерные" пластинки заходили в чарт Billboard. Причем первая поднялась до седьмой строчки топ-200.

В Weather Report за время существования играли десятки артистов, одним из самых ярких стал басист-новатор Джако Пасториус.

Уэйн Шорнтер умер на 90-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе. Об этом СМИ сообщала его представитель - без дополнительных деталей.

Люди,Уэйн Шортер,
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