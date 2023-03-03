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50 минут назад

Умер лауреат 12 премий «Гремми» Уэйн Шортер

Lenta.ruиещё 7

На 90-м году жизни умер американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер. Об этом сообщает The New York Times с ссылкой на агента артиста Элисса Кингсли.

Умер лауреат 12 премий «Гремми» Уэйн Шортер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Музыкант скончался 2 марта в больнице, расположенной в Лос-Анджелесе. О причинах его смерти не сообщается. Уэйн Шортер родился 25 августа 1933 года в американском штате Нью-Джерси. С детства играл на кларнете, после чего перешел на саксофон. Получил образование в Высшей школе искусств в Ньюарке, а в 1964-м стал участником квинтета под руководством Майлса Дейвиса.

С 1971 года являлся участником квартета Weather Report совместно с клавишником Джо Завинулом и басистом Мирославом Витоусом. Коллектив просуществовал 16 лет, а в 2000-м Шортер создал собственный квартет. Часто выступал и записывал музыку с американским пианистом и композитором Херби Хэнкоком. Квартет Шортера обрел широкую популярность на джазовой сцене: в 2023 году саксофонист стал лауреатом 12-й по счету премии «Гремми». Всего был удостоен 23 номинаций на премию.

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