Создатель "свинцового урагана". К юбилею Василия Грязева

4 марта исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося оружейника Василия Грязева, создавшего более 40 образцов артиллерийского и стрелково-пушечного вооружения, многие из которых до сих пор считаются лучшими в своем классе. О конструкторе и его главных разработках — в материале ТАСС

Фото: ТАСС ТАСС

Очарованный красотой оружия

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Василий Грязев родился в 1928 году в Туле. Будущий выдающийся конструктор рано осиротел — мать умерла от тяжелой болезни, когда ему было всего два года, отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжелое детство, Василий сумел окончить школу и в 1945 году поступил в Тульский механический институт (ныне — Тульский государственный университет) на оружейно-пулеметный факультет.

По воспоминаниям самого Грязева, главную роль в выборе профессии сыграл отец его близкого друга — известный тульский оружейный мастер Михаил Почукаев, которого в Туле называли потомком легендарного Левши. Однажды, в гостях у Почукаевых, Василию разрешили посмотреть, как глава семейства гравирует подарочное ружье для Сталина. Этот процесс, как рассказывал позднее Грязев, был похож на волшебство. Глядя на то, как обычный карабин превращался в произведение искусства, Василий твердо решил связать свою жизнь с созданием оружия.

После окончания института Василия Грязева направили в Подольский НИИ-61 (Научно-исследовательский институт стрелково-пушечного вооружения авиации, ныне — АО "ЦНИИточмаш"), где он проработал 16 лет, а главное — познакомился с Аркадием Шипуновым, коллегой и соавтором своих будущих работ.

Первым проектом Грязева стал пистолет, над которым он начал работать еще во время учебы на старших курсах института, однако вскоре чертежи пришлось убрать в стол. В тот период на вооружении Советской армии почти одновременно появились пистолеты Стечкина и Макарова, и Аркадий Шипунов посоветовал Грязеву повременить с созданием собственного образца. Вместо этого коллега предложил молодому оружейнику заняться более перспективным направлением — разработкой малокалиберных авиационных пушек. Следующие несколько лет тандем Грязева — Шипунова посвятил повышению скорострельности, надежности и снижению массы этого вида оружия.

Первые образцы, созданные конструкторами в НИИ-61, имели ряд принципиальных отличий от всех предыдущих. В основу работы новых пушек лег разработанный Грязевым и Шипуновым принцип безударного досылания боеприпаса в ствол, который позволил существенно увеличить темп стрельбы.

На пути к конструкторской славе

Дебютной серийной пушкой Грязева и Шипунова должно было стать орудие калибром 25 мм, которым планировалось оснащать советские истребители. Однако проект был признан сырым, требовал множества доработок и его пришлось оставить. Лишь спустя 30 лет, как рассказывал позднее Василий Грязев, эта первая пушка наконец пошла в серию и за свои малые габариты и вес была прозвана в армии "балериной".

Вторым детищем оружейного тандема стала авиапушка ТКБ-513. Она дошла до этапа наземных испытаний, однако молодых конструкторов обошли более опытные коллеги Александр Нудельман и Арон Рихтер. Позднее именно их НР-30 попала в серийное производство.

Несмотря на неудачи, Грязев и Шипунов продолжили воплощать свои новаторские идеи в оружии, и в 1965 году в отечественные ВВС была поставлена первая ГШ — двуствольная авиационная пушка, на долгие годы ставшая самым популярным вооружением советских боевых самолетов. Согласно данным государственной корпорации "Ростех", в разные годы модификациями ГШ-23 вооружались истребители МиГ-21, МиГ-23, Як-28, Як-130, Су-15, Су-17; вертолеты Ка-25, Ка-29, Ми-24ВМ, Ми-35М; тяжелые транспортные самолеты Ил-76М, Ту-22М, Ту-95МС.

Использование двух стволов и безударного досылающего механизма (ноу-хау Грязева и Шипунова, ускоряющее процесс подготовки патрона к выстрелу) позволило увеличить скорость стрельбы новой авиапушки до 3 400 выстрелов в минуту, в то время как предыдущие были рассчитаны лишь на 1 800. В войсках работу скорострельных разработок под маркой "ГШ" прозвали "свинцовым ураганом". Кроме этого, оружие получилось легким и компактным, что позволяет ему до сих пор успешно конкурировать с новыми моделями.

"Оружие, носящее имя Василия Петровича Грязева, получило высокую оценку военных специалистов — не только отечественных, но и зарубежных. По сочетанию глубины и диапазона фундаментальных теоретических знаний и большого практического опыта в области проектирования этих видов оружия ему, пожалуй, не было и нет равных. Надо сказать, что авиационные автоматические пушки системы "ГШ" осваивались и выпускались на нашем предприятии "Ижмаш". За многие годы их производства мне ни разу не довелось услышать о том, что поступили какие-либо серьезные замечания по безотказности их действия в войсках" — так о пушках Грязева и Шипунова говорил знаменитый оружейник, создатель автомата АК Михаил Калашников.

В середине 1960-х Василий Грязев становится заместителем Шипунова и главным конструктором тульского КБ приборостроения по стрелково-пушечному вооружению. Более пятидесяти лет они разрабатывали образцы артиллерийского вооружения для трех видов войск. Пушки ГШ-301, ГШ-30, ГШ-30К, ГШ-6-30 ставили на самолеты и вертолеты. Корабли ВМФ укомплектовывали 30-мм зенитными автоматами ГШ-6-30К, ГШ-6-30Л, 6К30ГШ. Бронемашины Сухопутных войск вооружали пушками 2А42 и 2А72.

Разработки Грязева и Шипунова до сих пор можно встретить на многих отечественных боевых машинах.

Стрелковое оружие

В 1990-х после снижения интереса к малокалиберным пушкам творческий тандем Грязева — Шипунова переключается на стрелковое оружие для силовых ведомств. Вскоре на тульском оружейном предприятии было налажено производство пистолетов-пулеметов серии "ПП", автоматов 9А-91, снайперских винтовок ВСК-94 и ОСВ-96, а также гранатометов, пистолетов и револьверов.

Одной из последних работ выдающегося конструктора Василия Грязева стал автомат АДС (автомат двухсредный специальный), который способен стрелять различными типами патронов как в обычных условиях, так и под водой. В 2013 году высокотехнологичное оружие было принято на вооружение Российской армии и специальных подразделений МВД.

Не забыл Грязев и о своем первом проекте, задуманном еще в Механическом институте. В конце 1990-х Грязев и Шипунов разработали армейский пистолет ГШ-18 и патрон под него. В 2000 году он был принят на вооружение МВД, в 2003-м поступил в Российскую армию.

Надежный человек

По воспоминаниям Аркадия Шипунова, самый трудный период в работе их конструкторского тандема выпал на конец 1950-х годов. В разработке находились несколько совершенно разных проектов, и Грязев практически не бывал дома, работы велись круглосуточно. "Василий Петрович обладал сильным характером и удивительной работоспособностью, был абсолютно надежным в любых ситуациях", — вспоминал позднее Шипунов.

На протяжении всей карьеры Грязев активно занимался наукой. Ему принадлежит множество трудов в области проектирования и исследования автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения, повышения его эффективности, динамики, прочности и надежности. Много лет он был профессором кафедры "Расчет и проектирование автоматических машин" Тульского государственного университета.

В 1984 году закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР Василий Грязев был удостоен звания Героя Социалистического Труда.