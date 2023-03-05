Принц Гарри сравнил себя с принцессой Дианой

Принц Гарри заявил, что всегда был чужим в своей семье, так же как принцесса Диана чувствовала себя лишней среди остальных членов британской королевской семьи.

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«На протяжении всей жизни я чувствовал, что не такой, как остальные члены моей семьи. Я чувствовал себя странно, как в контейнере, и я знаю, что мама чувствовала то же самое», – сказал он.

Принц Гарри рассказал, почему начал писать свои мемуары «Запасной» и как решился на их издание. По словам младшего сына принцессы Дианы, ему придавало сил знание, что он чувствовал себя так же, как и она, совершенно лишним в британской королевской семье.

После смерти принцессы Дианы Гарри боялся идти на психотерапию, опасаясь утратить чувства к своей матери. До этого герцог Сассекский признался, что десять лет не мог поверить в смерть матери и надеялся, что она не погибла, а просто решила исчезнуть на время.