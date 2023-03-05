Принц Гарри сравнил себя с принцессой Дианой

Принц Гарри заявил, что всегда был чужим в своей семье, так же как принцесса Диана чувствовала себя лишней среди остальных членов британской королевской семьи.
«На протяжении всей жизни я чувствовал, что не такой, как остальные члены моей семьи. Я чувствовал себя странно, как в контейнере, и я знаю, что мама чувствовала то же самое», – сказал он.
Принц Гарри рассказал, почему начал писать свои мемуары «Запасной» и как решился на их издание. По словам младшего сына принцессы Дианы, ему придавало сил знание, что он чувствовал себя так же, как и она, совершенно лишним в британской королевской семье.
После смерти принцессы Дианы Гарри боялся идти на психотерапию, опасаясь утратить чувства к своей матери. До этого герцог Сассекский признался, что десять лет не мог поверить в смерть матери и надеялся, что она не погибла, а просто решила исчезнуть на время.
Автобиография принца Гарри «Запасной» вышла в начале января 2023 года. Сразу же книга спровоцировала массу скандалов из-за откровений Гарри, который раскрыл множество деталей своей личной жизни, а также жизни всей монаршей семьи. В мемуарах герцог рассказал о драках с братом, принцем Уильямом, о собственноручном убийстве 25 человек в Афганистане и конфликтах с семьей.