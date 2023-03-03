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29 минут назад

Названы самые привлекательные внешне национальности

Ferra.ru

Исследователи проанализировали тысячи сообщений на Reddit о привлекательных людях. Так удалось составить рейтинг национальностей, представители которых кажутся пользователям самыми красивыми.

Названы самые привлекательные внешне национальности
Фото: FerraFerra

Первое место заняла Индия, далее идут США и Швеция. Россияне среди пользователей Reddit не котируются, а вот украинцы есть — на девятом месте.

При составлении рейтинга были проанализированы любые сообщения Reddit с такими словами, как «привлекательный», «сексуальный», «красивый», «великолепный», «симпатичный» и «горячий», а также с упоминанием страны.

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