Названы самые привлекательные внешне национальности

Исследователи проанализировали тысячи сообщений на Reddit о привлекательных людях. Так удалось составить рейтинг национальностей, представители которых кажутся пользователям самыми красивыми.

Фото: Ferra Ferra

Первое место заняла Индия, далее идут США и Швеция. Россияне среди пользователей Reddit не котируются, а вот украинцы есть — на девятом месте.