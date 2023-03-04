Кто был первым личным пророком у Николая II

О Григории Распутине написано множество статей, документальной литературы и художественных произведений.

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Однако Распутин был далеко не первымй пророком, которого приветила семья Николая II. Многочисленные юродивые между собой даже плели нешуточные интриги в борьбе за первенство.

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Одним из таких прорицателей и являлся Митька Козельский.

Митька-калека

На самом деле этого юродивого звали Дмитрий Попов, но у него было множество и других имен: Коляба, Колебяка, Гугнивый, Пискун или просто Митька Козельский. Козельский потому, что родом Митька был из города Козельска (ныне Калужская область), неподалеку от которого расположен известный монастырь Оптина Пустынь. Родился он в 1865 году, уже глубоким инвалидом. У Мити были больные ноги, горб на спине, а вместо рук пара культей. Он почти не видел, а потому передвигался только с помощью поводыря, и практически ничего не слышал. Кроме того при ходьбе Коляба опирался на посох. Он носил одежду, похожую на монашескую рясу, имел длинные, всегда распущенные волосы и предпочитал обходиться без обуви как летом, так и зимой. Это описание Мити, основанное на сохранившихся документах, приводит в своей книге «Распутин» Эдвард Радзинский.

Видимо, родители Колябы, ужаснувшись виду родившегося у них младенца, бросили его на произвол судьбы. Поэтому и жил Митька вместе с Оптинскими монахами. Именно они первыми и заметили пророческий дар в своем воспитаннике. Время от времени Коляба страдал от эпилептических припадков, в течение которых он якобы и рассказывал о будущем. Неизвестно, как монахи понимали смысл речей юродивого, ибо все, на что был способен Митька, это на вопль, животный крик или лай. По крайней мере, так пишет Рене Фюлёп-Миллер в своей книге «Святой дьявол – Распутин и женщины».

Митькины пророчества

По всей видимости, немногие верили в Митькин дар именно потому, что разобрать то, что он «пророчествовал» было практически невозможно. Поэтому у Колябы появился переводчик. Им стал некто Елпидифор Кананыкин (по другим данным Егоров), служитель одной из сельских церквей. Когда Елпидифор молился, ему являлся голос, который и объяснял все телодвижения и звуки, рождаемые утробой Козельского. Кананыкин везде сопровождал юродивого и переводил его слова заинтересованной публике. Так пишет об этой истории Вадим Теплицын в книге «Григорий Распутин».

Теплицын же приводит и несколько предсказаний, которые посредством Кананыкина совершил Митька. Так он предрек пожар в деревенской церкви, а также рождение княгиней Абамелек-Лазаревой сына. Именно благодаря последнему случаю, по мнению Теплицына, Колябу и пригласили в царскую резиденцию. Однако Г. Горохова в статье «Славный сын славного рода» предполагает, что это произошло благодаря одному из полотен иеромонаха Даниила Болотова. Горохова приводит слова писателя Стрижева, который писал, что на полотне были изображены Николай II, его супруга и цесаревич. Их атакуют бесы, а защищает царскую семью о темных сил Митька Козельский.

Борьба за место возле трона

Вообще интерес императора и императрицы ко всякого рода юродивым, блаженным и пророкам многие историки объясняют отсутствием на тот момент наследника мужского пола и желанием его обретения. Именно поэтому жена Николая II, Александра Федоровна, так долго терпела Митькины «пророческие сеансы». От ужасных криков Колябы ей не раз становилось плохо, но она ждала слов переводчика о желанном сыне. Однако спутник Козельского давал лишь уклончивые ответы, вроде: «Кто-то родится, но кто неизвестно». Конечно, в связи с этим интерес к Митьке начал ослабевать.