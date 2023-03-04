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2 часа назад

Почему Антонио Вивальди называли "рыжеволосым монахом"

Российская Газета

345 лет назад родился Антонио Вивальди, композитор эпохи барокко. Его "Времена года" до сих пор являются одним из самых коммерчески успешных концертов для скрипки. "РГ" подготовила 5 малоизвестных фактов о музыканте.

Почему Антонио Вивальди называли "рыжеволосым монахом"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Был открыт только в XX веке

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В ХХ-м веке состоялось "второе рождение" знаменитого композитора. Так, в 20-е годы, Альберто Джентили, обнаружил 14 томов неизвестных сочинений Вивальди на распродаже рукописных партитур. Работы Вивальди обнаруживались и в ХХI веке. В 2012 году свет увидела его утерянная опера "Орландо Фуриоза".

Страдал астмой

Вивальди родился болезненным ребёнком. У музыканта была астма, из-за чего он практически не мог ходить по лестницам, был физически не развит. Однако, его трудоспособности мог позавидовать каждый. За 63 года жизни композитор написал более 500 концертов, более 100 сонат. Также он сочинял симфонии и серенады.

Первым начал сочинять оркестровые концерты

Именно Вивальди придумал концерты для оркестра и скрипки. Его излюбленными инструментами были фагот, виолончель, флейта, скрипка и гобой. Иногда композитор использовал кларнеты, мандолины, лютни, валторны и трубы. Кроме того, Вивальди дал новую жизнь духовым инструментам, ведь раньше их использовали только для военных маршей. За это консервативные музыканты его невзлюбили.

Прервал мессу, чтобы записать пришедшую на ум мелодию

Отец Вивальди хотел, чтобы сын получил церковный сан. Так и случилось, однако, для будущего композитора музыка всегда была на первом месте. Он был настолько ею увлечен, что в юности даже прервал мессу, чтобы записать пришедшую ему на ум мелодию. Вскоре музыкант вовсе оставил богослужение. До конца жизни его назвали "рыжеволосым монахом", так как формально он не отрекся от сана.

Умер в нищете

Несмотря на то, что композитор был довольно успешен, ближе к середине 18-го века публика начала считать его музыку старомодной. Тогда же у него и начались проблемы с финансами. В 1728 году император Карл IV пригласил музыканта переехать жить в Вену. К несчастью, через несколько месяцев император умер. Так Вивальди остался в незнакомом городе без гроша в кармане. Вскоре все имущество музыканта арестовали за долги. Последние годы композитора прошли в одиночестве и нищете.

Люди,Антонио Вивальди,
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