Отец Ричарда Гира скончался в возрасте 100 лет

Отец знаменитого голливудского актера, лауреата «Золотого глобуса» Ричарда Гира Гомер Джордж Гир скончался в возрасте 100 лет. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила жена актера Алехандра Гир.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— С грустью сообщаем, Гомер Джордж Гир, общественный деятель в Северных Сиракузах, скончался в Северном Салеме, штат Нью-Йорк. На момент его смерти 1 марта 2023 года ему было 100 лет, — написала она в своем микроблоге.

Гомер Гир родился 7 мая 1922 года. Прежде чем выйти на пенсию в возрасте 65 лет, он работал страховым агентом. Однако изначально Гомер намеревался податься в религию и стать священником.

Отец знаменитого актера был известен в обществе как одаренный предприниматель и даже был награжден за свою работу в качестве волонтера проекта «Северная еда на колесах».