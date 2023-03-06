Принц Гарри начал продавать записи своих бесед с психологом

На пленке записаны разговоры принца с психотерапевтом Габором Мате, который специализируется на борьбе со стрессом. В беседе Гарри рассказал, как его супруга Меган Маркл помогла ему выбраться из королевского мира.

Также он поведал врачу о времени, когда употреблял наркотики. Причиной этому послужил поставленный диагноз синдром дефицита внимания. Кроме того, Герцог Сассекский поделился радостью отцовства и подчеркнул, что его дети никогда не будут свидетелями ссор с Меган, как это было у него в детстве.