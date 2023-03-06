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2 часа назад

Принц Гарри начал продавать записи своих бесед с психологом

Слово и Делоиещё 2

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри решил продавать записи своих разговоров с психотерапевтом. Любой желающий может послушать откровения члена монаршей семьи всего за 33 доллара.

Принц Гарри начал продавать записи своих бесед с психологом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На пленке записаны разговоры принца с психотерапевтом Габором Мате, который специализируется на борьбе со стрессом. В беседе Гарри рассказал, как его супруга Меган Маркл помогла ему выбраться из королевского мира.

Также он поведал врачу о времени, когда употреблял наркотики. Причиной этому послужил поставленный диагноз синдром дефицита внимания. Кроме того, Герцог Сассекский поделился радостью отцовства и подчеркнул, что его дети никогда не будут свидетелями ссор с Меган, как это было у него в детстве.

Люди,принц Гарри,
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