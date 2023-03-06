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3 часа назад

Потратившую миллионы на пластику блогершу раскритиковали в сети

Lenta.ru

Блогерша Джазмин (фамилия неизвестна) из Австралии, потратившая на пластику миллионы рублей, подверглась критике в сети за расточительность. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Потратившую миллионы на пластику блогершу раскритиковали в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В опубликованном видео инфлюэнсерша с никнеймом @jazmyn.forrest рассказала, что сделала ряд операций с целью изменить внешность. По ее словам, из-за асимметрии груди она решила ее скорректировать и увеличить.

«Затем я сделала липосакцию живота, чтобы он был плоским, а также верхней и нижней части спины, рук и бедер», — призналась юзерша.

Австралийка сообщила, что в целом заплатила за услуги хирургов 86 тысяч фунтов стерлингов (7,8 миллиона рублей). При этом Джазмин добавила, что планирует в нынешнем году сделать еще две пластические операции.

Подписчики не оценили поступки блогерши, о чем написали в комментариях под постом.

«86 тысяч, чтобы так выглядеть? Я бы попросила возврат денег», «Лучше бы вы купили себе машину», «86 тысяч на ветер», — возмутились они.

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