Иван Махно: что стало с отцом анархиста №1

Сегодня имя Нестора Махно известно каждому школьнику. Однако происхождение анархиста к всемирной славе явно не располагало. Его отца даже крестьянином в привычном понимании этого слова назвать было нельзя. Однако именно ему Батька был обязан своей ставшей легендарной фамилией.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Вечный крепостной

Видео дня

Если верить Владимиру Чопу, автору издания «Нестор Иванович Махно», дед анархиста носил фамилию Михненко, производную от имени «Михаил». А вот отца Нестора величали на все лады: и Михненко, и Махненко, и Махно. Последнее можно назвать, скорее, прозвищем, чем фамилией, но прижилось именно оно. И это неудивительно. Дело в том, что Иван Родионович Махно был человеком крайне бедным. Он родился в 1846 году в украинском городе Гуляйполе в семье обычных крепостных. С малых лет Иван Родионович, как и его родители, трудился у помещика Шабельского, который проживал неподалеку от села Шагарово.

В 1861 году, когда император Александр II отменил крепостное право, Махно-старший наконец получил свободу. Вот только вопреки этому обстоятельству в жизни Ивана Родионовича фактически ничего не изменилось. Как утверждает Василий Голованов, автор книги «Нестор Махно», теперь уже бывший крепостной остался служить у Шабельского в должности конюха. Перебивался Иван Махно и заработками в Шагарово, где трудился воловиком или скотником.

Вор и пьяница

Именно в селе Шагарово Иван Махно и познакомился со своей будущей женой, тоже из крепостных крестьян, Евдокией Матвеевной Передерий. Некоторое время супруги проживали в Шагарово. По-видимому, там же на свет появились и их старшие дети. Однако достоверно известно, что к моменту рождения самого младшего сына, Нестора, многочисленная семья уже перебралась в Гуляйполе. В городе, как пишет Александр Шубин в своей книге «Махно и махновское движение», Иван Родионович нашел очень выгодное место кучера у богатого коннозаводчика по фамилии Кернер.

Эта должность стала верхом карьеры Махно-старшего. Впрочем, он к большему никогда и не стремился. Иван Родионович не гнушался спиртным да и воровством порой не брезговал. По крайней мере в издании «Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921. Документы и материалы» под редакцией В. Данилова и Т. Шаниной приведен текст протокола допроса жителей Гуляйполя о преступлениях Нестора Махно и его соратников, в котором некто Иосиф Соловьев назвал Ивана Родионовича вором и пьяницей.

Сильные гены

В последние годы жизни, по словам Михаила Веллера, автора издания «Махно», Иван Родионович особенно пристрастился к выпивке, поэтому кончина Махно-старшего наверняка не стала неожиданностью для его супруги и детей. Он умер в 1889 году в возрасте 43 лет. Между тем кое-какой доход в семью усопший, судя по всему, приносил, потому как после смерти Ивана Махно Евдокия Матвеевна оказалась в более бедственном положении, чем прежде. Мало того, что у нее на руках остались маленькие дети, так еще строящийся дом представлял из себя лишь стены без крыши. Да и сам Нестор Махно вспоминал свое детство исключительно как период острой нужды и лишений.