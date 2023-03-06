Принца Гарри обвинили в безответственности из-за его откровений

Принц Гарри подвергся критике со стороны британского психиатра Макса Пембертона из-за откровенных признаний в приеме запрещенных средств и рассуждений о положительных ощущениях, которые они ему принесли. Об этом сообщает Express.

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Врач заявил, что разговоры о наркотиках со стороны принца Гарри «безответственны» и что в своей беседе с психотерапевтом Габором Мате, прошедшей ранее в прямом эфире, он «ввязывается в дискуссию о психическом здоровье c безрассудной невежественностью» .

В беседе с Габором Мате принц Гарри действительно поделился ощущениями от употребления каннабиса, кокаина и алкоголя, а также психоделических препаратов. Относительно последних он сказал, что они стали «очищением лобового стекла, освобождением от жизненных фильтров».

Он добавил, что психоделические наркотики помогли ему пережить травму и назвал прием запрещенных препаратов «одной из фундаментальных частей своей жизни, которая помогла измениться».