Принца Гарри обвинили в безответственности из-за его откровений

Принц Гарри подвергся критике со стороны британского психиатра Макса Пембертона из-за откровенных признаний в приеме запрещенных средств и рассуждений о положительных ощущениях, которые они ему принесли. Об этом сообщает Express.
Врач заявил, что разговоры о наркотиках со стороны принца Гарри «безответственны» и что в своей беседе с психотерапевтом Габором Мате, прошедшей ранее в прямом эфире, он «ввязывается в дискуссию о психическом здоровье c безрассудной невежественностью» .
В беседе с Габором Мате принц Гарри действительно поделился ощущениями от употребления каннабиса, кокаина и алкоголя, а также психоделических препаратов. Относительно последних он сказал, что они стали «очищением лобового стекла, освобождением от жизненных фильтров».
Он добавил, что психоделические наркотики помогли ему пережить травму и назвал прием запрещенных препаратов «одной из фундаментальных частей своей жизни, которая помогла измениться».
Психиатр Макс Пембертон в ответ на эти рассуждения сказал, что принц Гарри не имеет «ни малейшего понятия» о том, насколько «серьезный вред» могут оказать такие препараты на психическое здоровье людей, особенно тех, кто не находится в таком привилегированном положении, как герцог Сассекский. А рассуждая о преимуществах психоделиках, принц «утратил какое-либо право быть представителем благотворительных организаций, борющихся за психическое здоровье», полагает психиатр.