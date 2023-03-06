Как развивался главный конфликт в британской королевской семье

Совсем недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл получили приглашение от короля Карла III. Его Величество пригласил родственников на торжественную коронацию, которая пройдет 6 мая. Однако король запретил Гарри и Меган останавливаться в их резиденции, где пара проводила время каждый раз во время возвращения на родину. Сами Гарри и Меган еще не дали своего согласия на участие в мероприятии. Хотя уже известно, что некоторые звезды отказались от приглашения, среди них Элтон Джон, Адель и Робби Уильямс.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Мы же решили вспомнить, в какой же момент обострились отношения между королевской семьей и непокорным принцем Гарри.

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Жениться по любви

Проблемы Гарри с семьей начались, когда наследник британской короны решил взять в жены Меган Маркл. Девушка происходила не из аристократической семьи и уже побывала замужем, что сильно смутило не только родных Гарри, но и английскую прессу. Свадьба состоялась в мае 2018 года, как признавалась сама Меган, она до последнего не могла поверить в реальность происходящего. Казалось, Гарри удалось убедить, в первую очередь, свою бабушку в том, что Маркл будет для него отличной парой и не принесет никаких неприятностей. Так и случилось. Правда, идиллия длилась недолго.

Протокол? Нет, не слышала

Первые стычки с британским монархом и ее семьей у Маркл произошли в первый год ее замужней жизни. Дело в том, что вся королевская семья многие века живет по определенным правилам, которые никто не смеет нарушать. Но Меган, кажется, искренне не понимала, почему она не может делать привычные прически и должна отказаться от яркого маникюра. Маркл не стала отказываться и от удобной обуви, хотя по правилам она должна носить туфли на каблуке. Яркий контраст — и явно негативный — с супругой принца Уильяма пошел Маркл не на пользу.

Меган было трудно отказаться от привычек из прошлой жизни

Обострение конфликта с королевской семьей произошло на фоне не слишком позитивных новостей в прессе. Британские СМИ подлавливали Маркл на каждом шагу, а также с удовольствием собирали слухи и сплетни из дворца. В какой-то момент Гарри пришлось обратиться в суд, чтобы защитить честь жены. Муж уверял, что Меган уже не может видеть эти громкие заголовки и свое фото на страницах главных британских изданий. Масло в огонь подливала и сама Меган, начав «зачистку» персонала в своем доме — за пару месяцев герцогиня уволила несколько нянь и помощницу, которая напоминала Маркл о следовании протоколу.

Улетел и не обещал вернуться