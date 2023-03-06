"Красиво жить не запретишь": лучшие цитаты Михаила Жванецкого

В 1941 году Михаил с матерью был эвакуирован в Ташкент, где будущий писатель пошел школу. В 1945 году семья вернулась в Одессу - там Жванецкий закончил школу и поступил в Одесский институт инженеров морского флота по специальности.

Несмотря на то, что учился он на инженера, уже в студенческие годы Жванецкий начал писать творческие монологи и миниатюры, которые сам показывал в студенческом театре. Одну из его миниатюр услышал Аркадий Райкин услышал и вставил этот монолог в программу Ленинградского театра миниатюр. Так начинался творческий путь сатирика. За годы его деятельности он стал известным писателем, а его цитаты до сих пор остаются узнаваемыми.