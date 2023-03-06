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1 час назад

"Красиво жить не запретишь": лучшие цитаты Михаила Жванецкого

Диана Товсепова

Знаменитый советский писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врача Эммануила Моисеевича Жванецкого и экономиста сахарного завода Раисы Яковлевны.

"Красиво жить не запретишь": лучшие цитаты Михаила Жванецкого
Фото: Jay Godwin | Источник: LBJ Library photoJay Godwin | Источник: LBJ Library photo

В 1941 году Михаил с матерью был эвакуирован в Ташкент, где будущий писатель пошел школу. В 1945 году семья вернулась в Одессу - там Жванецкий закончил школу и поступил в Одесский институт инженеров морского флота по специальности.

Несмотря на то, что учился он на инженера, уже в студенческие годы Жванецкий начал писать творческие монологи и миниатюры, которые сам показывал в студенческом театре. Одну из его миниатюр услышал Аркадий Райкин услышал и вставил этот монолог в программу Ленинградского театра миниатюр. Так начинался творческий путь сатирика. За годы его деятельности он стал известным писателем, а его цитаты до сих пор остаются узнаваемыми.

"Рамблер" подобрал самые интересные слова Жванецкого, которые стали афоризмами:

  • «Красиво жить не запретишь. Но помешать можно»;
  • «Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он»;
  • «В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче...»;
  • «Обидно, когда твои мечты сбываются у других!»;
  • «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один»;
  • «В историю трудно войти, но легко вляпаться»;
  • «Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит»;
  • «Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо»;
  • «Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости»;
  • «Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка»;
  • «Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений».
Люди,Аркадий Райкин,Михаил Жванецкий,
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