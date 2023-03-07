20 лет проходивший босиком мужчина стал для окружающих тестом на терпимость

Американец, которых 20 лет проходил без обуви, стал для окружающих тестом на терпимость. Как сообщает The New York Times, разувшись когдв-то из-за проблем с ногами, мужчина решил везде ходить босиком.

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Несколько десятилетий назад у Джозефа де Руво образовались болезненные шишки на суставах больших пальцев — такое состояние медики называют бурситом. В тяжелых случаях для людей с этим диагнозом ношение любой обуви становится испытанием. В ожидании операции де Руво решил на время отказаться от обуви. Вскоре выяснилось, что металлические болты, которые должны были установить хирурги, делают из металла, вызывающего у него аллергию. Поразмыслив, мужчина решил обойтись без операции и просто ходить босиком. К тому же он пришел к выводу, что у такого стиля жизни есть и более глубокое значение — психологическое и духовное.

Де Руво обнаружил, что далеко не все согласны с его выбором. Хотя закон не запрещает появляться в общественных местах босиком, его часто выгоняют из магазинов и отказываются обслуживать в ресторанах. Обычно мужчине говорят, что он нарушает общественный порядок или увеличивает риск страхового случая. Иногда 59-летний американец пытается доказать свою правоту, но чаще просто уходит, избегая конфронтации.