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1 час назад

Названы самые популярные русскоязычные писательницы

Lenta.ru

Названы самые популярные русскоязычные писательницы в категории «современная русская литература» по версии книжного сервиса «Литрес». Результаты исследования предпочтений читателей приводит ТАСС.

Названы самые популярные русскоязычные писательницы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первое место в списке самых популярных писательниц заняла Дина Рубина со своим романом «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин», который возглавлял рейтинг произведений с февраля 2018 по февраль 2023 года.

Второе место заняла Гузель Яхина, ставшая лауреатом таких премий, как «Ясная Поляна» и «Большая книга». Ее самым популярным произведением стал роман «Зулейха открывает глаза». В тройку самых лучших также вошла Наринэ Абгарян — ее повесть под названием «Манюня» пользовалась наибольшим спросом.

«Замыкают пятерку рейтинга Людмила Улицкая и Мария Метлицкая», — говорится в сообщении сервиса. В список самых популярных писательниц также вошли Марина Степнова, Маша Трауб, Виктория Токарева, Мариам Петросян и Татьяна Устинова.

В середине февраля российская книжная палата опубликовала список самых издаваемых писателей в стране.

Люди,Гузель Яхина,Марина Степнова,Маша Трауб,Мариам Петросян,Наринэ Абгарян,Виктория Токарева,Людмила Улицкая,Татьяна Устинова,
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