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1 час назад

Умер муж писательницы Дарьи Донцовой

Мослентаиещё 10

В Москве в возрасте 73 лет умер муж писательницы Дарьи Донцовой доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН Александр Донцов, сообщила бренд-менеджер Донцовой Анна Павлиева на странице писательницы в социальной сети «ВКонтакте».

Умер муж писательницы Донцовой
Фото: МослентаМослента

«8 марта 2023 года после тяжелой продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович. Агриппина Аркадьевна (настоящее имя Донцовой ― прим. "Мосленты") временно не будет присутствовать в соцсетях», — говорится в сообщении.

О месте и дате отпевания профессора Донцова будет сообщено позднее, уточнила Павлиева.

Летом 2022 года Донцова рассказывала о том, что ее супруг борется с раком кишечника, вспоминает StarHit. Она всегда была рядом с мужем. Донцов перенес более семи курсов химиотерапии. Он бросил курить и начал вести здоровый образ жизни.

Ранее метод борьбы с головокружением посоветовал известный врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Он опубликовал наглядное видео в соцсети.

Люди,Олег Абакумов,Дарья Донцова,РАН,МГУ,
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