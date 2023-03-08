Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту

28-летняя дочь Олега Тинькова вышла замуж

Дочь известного бизнесмена Олега Тинькова Дарья сообщила своим подписчикам радостную новость. 28-летняя наследница состояния экс-банкира вышла замуж.

28-летняя дочь Олега Тинькова вышла замуж
© Слово и Дело

На снимках в соцсетях Дарья появилась в свадебном образе. На фотографиях дочь Тинькова появилась в белом брючном костюме, а молодой человек был одет в строгий черный пиджак и брюки, сообщает «СтарХит». Их вид навел подписчиков на мысль о свадьбе. Внизу под фотографией девушка сделала многозначительную, но лаконичную запись.

«Любовь. 14.02.2023», — сообщила она фолловерам.

Имя своего возлюбленного Дарья не раскрывает, девушка предпочитает не распространяться о личной жизни. Большая часть публикаций посвящена вину. В одном из интервью она рассказывала, что с детства к хорошему вину ее приучал отец.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий