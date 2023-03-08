28-летняя дочь Олега Тинькова вышла замуж
Дочь известного бизнесмена Олега Тинькова Дарья сообщила своим подписчикам радостную новость. 28-летняя наследница состояния экс-банкира вышла замуж.
На снимках в соцсетях Дарья появилась в свадебном образе. На фотографиях дочь Тинькова появилась в белом брючном костюме, а молодой человек был одет в строгий черный пиджак и брюки, сообщает «СтарХит». Их вид навел подписчиков на мысль о свадьбе. Внизу под фотографией девушка сделала многозначительную, но лаконичную запись.
«Любовь. 14.02.2023», — сообщила она фолловерам.
Имя своего возлюбленного Дарья не раскрывает, девушка предпочитает не распространяться о личной жизни. Большая часть публикаций посвящена вину. В одном из интервью она рассказывала, что с детства к хорошему вину ее приучал отец.