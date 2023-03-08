28-летняя дочь Олега Тинькова вышла замуж

На снимках в соцсетях Дарья появилась в свадебном образе. На фотографиях дочь Тинькова появилась в белом брючном костюме, а молодой человек был одет в строгий черный пиджак и брюки, сообщает «СтарХит». Их вид навел подписчиков на мысль о свадьбе. Внизу под фотографией девушка сделала многозначительную, но лаконичную запись.