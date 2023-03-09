Киану Ривз назвал рецепт счастья

Голливудский актер ответил на вопросы пользователей популярного социального форума и немало удивил своих поклонников.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Киану Ривза называют самым нестандартным актером Голливуда. Гражданин Канады, родившийся в Ливане, живший в юные годы в Австралии и покоривший американскую «фабрику грез». Это все о нем. А еще он — сознательно нарушает все стереотипы о том, какими должны быть голливудскими звезды. Киану не интересуют деньги и прочие атрибуты славы. Он может запросто заглянуть на свадьбу совершенно незнакомых людей — просто чтобы поздравить их с радостными событием или подарить безумно дорогую вещь бездомному.

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Намедни актер ответил на вопросы интернет сообщества Reddit (Reddit AMA) и в очередной раз несколько удивил поклонников своим неожиданным взглядом на многие вещи. Редакция WomanHit.ru выделила наиболее интересное.

О коллегах и фильмах

Отвечая на вопрос, как бы иначе могла сложиться его карьера, актер признался: «В детстве я всегда говорил, что хочу стать автогонщиком, водителем или астрофизиком».

В будущем кинозвезде хотелось бы поработать с Дэвидом Финчером, что привело в неописуемый восторг аудиторию Reddit. «Вообще самая лучшая идея», — делятся в комментариях.

Город, который запал актеру в душу во время съемок — Париж. ' Ах, Париж. 1987 год. Я снимался в «Опасных связях» и там было потрясающее', — вспоминает актер.

Ему бы хотелось играть в мюзикле. «Вот только я не то, чтобы очень хорошо пою. Могу, конечно, постараться. Мечтать не вредно», — в очередной раз скромничает актер.

Актера Патрика Свейзи он считает самым ярким воспоминанием в период съемок «На гребне волны». «Он был джентльменом, профессионалом во всем, кинозвездой и вдохновением», — делится Ривз.

«На берегу реки», «Невероятные приключения Билла и Теда», трилогия «Матрица», «Адвокат дьявола», «Помутнение», «Мой личный штат Айдахо», «На гребне волны», «Джон Вик» — вот список фильмов, в которых, по словам актера, ему повезло сниматься и которые изменили его жизнь.

О личном

«Лет в 5—6 я впервые завел морскую свинку по кличке „Морковка“. Такая была милашка», — отвечает актер на вопрос о домашних животных.

Настойчивость / упорство / (perseverance — прим.ред.) — вот качество, служащее для актера ориентиром по жизни.

На вопрос, «что движет вашим чувством сострадания», актер, любимый многими за свою душевную доброту, ответил искренне: «Мы все смертны… и помощь нам всем нужна всеобъемлющая». Киану знает, о чем говорит, ведь история его жизни полна личных трагедий.

Ривз узнал от своих почитателей о том, что в его честь назван противомикробный продукт, убивающий болезнетворные бактерии — «кианумицин» (keanumycins). «Молекулы (этого вещества) убивают наповал так же, как Киану Ривз лихо расправляется со своими киношными врагами», — говорится в заявлении немецких ученых. «Надо было назвать Джоном Виком. Но спасибо вам, ученые», — благодарит актер.

Любимыми блюдами своего детства он назвал пастуший пирог, макароны c сыром, арахисовое масло и бутерброд с медом.

«Заводной апельсин» и «Волшебник из страны Оз» — это те два фильма, которые (на сегодняшний день) Киану взял бы с собой в долгий авиаперелет.