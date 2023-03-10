82-летний Кавалли стал отцом в шестой раз

«Его зовут Джорджио, как и его дедушку, моего отца, которого нацисты расстреляли во время бойни в Каврилье, когда мне было четыре года (...) Ребенок, который родился неделю назад прямо здесь, прекрасен. Было очень волнительно видеть его сразу после рождения», — высказался предприниматель в разговоре с репортером.