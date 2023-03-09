Охранник Гесса рассказал, что "нацист номер три" много ел в тюрьме

«Нацист номер три» Рудольф Гесс, находясь в заключении, мог заказывать себе любую еду у повара и очень много ел. Об этом рассказал начальник службы безопасности от Вооруженных сил СССР в тюрьме Шпандау Лев Пименов, сообщает Sputnik Белоруссия.

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«Он мог заказывать любую еду. У него был отдельный повар… Гесс очень много ел, хотя худой-худой был», – рассказал офицер госбезопасности из Белоруссии.

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По его словам, отбывая пожизненное заключение, Гесс жил в комфортном зале с библиотекой, у него также были отдельные спальня, душ и туалет.

На содержание как Гесса, так и всей тюрьмы ФРГ выделяло тогда по 1 млн марок. Тогда это была очень большая сумма, рассказал Пименов.

По его словам, иногда Гессу устраивали свидания с женой и сыном. Пименов вспоминает, что врачи тщательно следили за здоровьем Гесса и каждую неделю проводили ему медосвидетельствование.

Пименов также подверг сомнению версию о самоубийстве Гесса в 1987 году. Он отметил, что, по официальной версии, «нацист номер три» повесился на электрическом шнуре в садовом домике во время, когда его охраняла британская служба (на охрану тюрьмы по очереди заступали советская, американская, французская и британская вахты). По мнению белоруса, у Гесса была всего минута, чтобы смастерить петлю и влезть в нее.

Рудольф Гесс был заместителем Адольфа Гитлера в НСДАП и рейхсминистром. В 1941 он пытался убедить власти Великобритании заключить мир с нацистской Германией, но был арестован британскими властями. На Нюрнбергском процессе Гесс был приговорен к пожизненному заключению, которое отбывал в тюрьме Шпандау более сорока лет.

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Ранее президент России Владимир Путин вместе с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений посмотрел трейлер нового фильма «Нюрнберг». Президент назвал фильм «Нюрнберг» важным для сохранения исторической памяти.