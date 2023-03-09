60-летний американец установил мировой рекорд по количеству отжиманий за час

Роб Стирлинг за час выполнил 3200 отжиманий и установил мировой рекорд. Комментируя свое достижение, американец рассказал, как ему удалось показать такой результат.

«Я делаю короткие подходы по 12 повторений, затем встаю и отдыхаю примерно семь секунд, а затем еще 12 повторений», — рассказал Роб.

Когда 60 минут подошли к концу, Стирлинг зафиксировал свою попытку и отправил запись в Книгу рекордов Гиннесса. Теперь Роб ждет, когда его рекорд официально зарегистрируют. Мужчина уверен, что это случится уже очень скоро, и сейчас он думает над следующим достижением.