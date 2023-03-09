Умерла последняя из участниц антифашистской "Белой розы"

Последняя из выживших участниц антифашистского движения "Белая роза" Трауте Лафренц умерла в возрасте 103 лет. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на фонд "Белая роза" в Мюнхене.

Фото: Unsplash Unsplash

По его информации, Лафренц умерла 6 марта. Она родилась в 1919 году в Гамбурге. В 1941 году перевелась из Гамбургского в Мюнхенский университет, там познакомилась с Гансом Шоллем. Участвовала в распространении антифашистских листовок. В марте 1943 года Лафренц была задержана, в апреле приговорена к году заключения, затем снова арестована и была освобождена лишь весной 1945 года американскими войсками. Позже эмигрировала в США.

Движение "Белая роза" было основано в Мюнхене в июне 1942 года. Одним из идейных вдохновителей был Александр Шморель, родившийся в 1917 году в России. Именно он вместе со своим другом Гансом Шоллем когда-то написал листовку, в которой задавался вопрос: "Разве не стыдно каждому честному немцу за свое правительство?", размножил ее и разослал по адресам, выписанным из телефонного справочника. Это считается одной из первых и самых громких акций мюнхенского движения.