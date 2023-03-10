Модельерша, которой верили Станиславский и русская императрица

Как вчерашняя выпускница Московской школы кройки и шитья смогла открыть собственную швейную мастерскую в 24 года? Кто шил платья супруге Николая II? Чьи костюмы сегодня находятся в коллекции Эрмитажа? Об этом рассказывает открывшаяся в Английском дворе парка "Зарядье" выставка "Ламанова. Русский дресс-код", сделанная совместно с Музеем МХАТ.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Надежда Ламанова - удивительная женщина, стоявшая у истоков российской и советской моды, незаслуженно забытая, но возвращенная публике благодаря музею Художественного театра. Как сейчас сказали бы, женщина, которая сделала себя сама. Говорят, родившаяся в Нижнем Новгороде Ламанова была большой поклонницей романа Чернышевского "Что делать?", оттуда и почерпнула решение самой выбирать свое будущее. Но случилось еще одно обстоятельство, которое предопределило многое в ее судьбе.

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Поместье царского полковника Ламанова из-за отмены крепостного права было арестовано и продано за долги. Нужно было срочно спасать семью. Кроме того, Надежда обладала утонченным вкусом, врожденным даром чутья на вещи, которые действительно могут украсить женщину. Без этого она бы не смогла создать свою модную империю.

В работе Ламанова спасалась от великого горя: в 1891 году у нее на руках скончался муж. Вторым ее избранником в конце 1890-х стал юрист, управляющий страховым обществом "Россия", актер-любитель, миллионер Андрей Каютов.

Ламанова продолжила обучение в Париже, а вскоре Каютов помог ей открыть большой модный дом в особняке на Тверском бульваре, где сейчас располагается одно из зданий ТАСС. Сначала у нее одевалась сестра императрицы, а потом и сама Александра Федоровна. Теперь эти платья, элегантно сшитые, с огромным количеством ручной работы - блестки, бисер, аппликации, - хранятся в Эрмитаже.

Каютов также познакомил Ламанову со Станиславским. В Художественном театре ставили пьесу Немировича-Данченко "В мечтах". Постановку практически никто не запомнил, зато все обратили внимание на костюмы, сшитые Ламановой.

А всего Ламанова была занята в 16 постановках МХАТа: шила туалеты Раневской в "Вишневом саде", костюмы к спектаклям "У жизни в лапах", "Дядюшкин сон", воплощала в жизнь эскизы Александра Головина к "Женитьбе Фигаро" - эту важную миссию Станиславский поручил ей лично, мудро посчитав, что лучше нее с этим никто справится.

За пределами Художественного театра клиентками Надежды Петровны стали Ольга Книппер-Чехова, Алиса Коонен, Мария Ермолова (ее дом находился напротив ателье Ламановой). Так платье от Надежды Петровны прослужило Книппер-Чеховой 41 год. При этом Ламанова не делала эскизов, не брала в руки иглу, она творила в технике наколки, будто скульптор. Поговаривают, что она могла работать с моделями часами, и те даже падали в обморок от многочисленных примерок.

В 1919 году как поставщика императорского двора Ламанову арестовали, но вскоре отпустили. Ведь многие модельеры того времени покинули страну. Шить для новой России было некому.

Кроме того, за нее заступился Максим Горький. Впоследствии она много работала для "Мосфильма" и оставила немало учеников.

Даже уход из жизни Ламановой сопровождала легенда, будто она скончалась на ступеньках Художественного театра. Но это только миф. Она хотела уехать с сестрой в эвакуацию вместе с актерами МХАТа, но не успела - их не подождали. На следующий день у Надежды Петровны случился сердечный приступ. Снова в спешке сестры покидали город и уезжали на дачу. Но по дороге Надежда Петровна потеряла сознание на улице возле амбулатории Большого театра. Это случилось 15 октября 1941 года. Под вой сирен и гул фашистских самолетов.

Афиша

Выставка "Ламанова. Русский дресс-код", Белокаменный подклет Старого Английского двора парка "Зарядье", до 16 апреля.

Зачем идти

- увидеть платье, сшитое для актрисы Нины Сластениной и четыре платья дам из сцены "У Бетси" и "На скачках" из фондов Музея МХАТ к телефильму-спектаклю "Анна Каренина";

- в интерактивной зоне на зеркальном экране "примерить" торжественный наряд фрейлины, платье княгини Елизаветы Тверской (Бетси) или легкий костюм для скачек;