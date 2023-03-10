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1 час назад

Как живет мужчина, который ходит босиком уже 20 лет

Super.ru

Американцу Джозефу Деруво 59 лет — последние 20 он совсем не носит обувь. Его история заинтересовала журналистов The New York Times. Решение ходить босиком мужчина считает вынужденным: он страдал от воспаления суставов больших пальцев и готовился к операции, но отказался от помощи медиков в последний момент — оказалось, что на материал имплантов у него аллергия. Спасаясь от боли, Джозеф перестал носить обувь и заметил, что чувствует себя лучше. Операция так и не состоялась.

Как живет мужчина, который ходит босиком уже 20 лет
Фото: Super.ruSuper.ru

Босоногий круглый год мужчина уверяет, что основная проблема в его жизни — это совсем не осколки на тротуарах и холода: «Передвигаться по местности несложно, сложно с людьми». Далеко не во всех заведениях Джозефа ждут с распростертыми объятиями. Часто его просят покинуть заведение — мужчина в таких случаях старается не спорить. Супруга Джозефа Линни Эккер во всем поддерживает любимого и помогает уладить конфликты в новых для мужа местах. А вот с офисом проблем нет: американец преподает пилатес на дому.

Чтобы не испытывать терпение незнакомцев лишний раз, семейство знакомится с владельцами местных заведений, так что Джозеф легко может зайти в кафе или магазин у дома, не опасаясь, что его выдворят. В остальном мужчина доволен своим образом жизни, кожа на ногах стала грубой и не такой чувствительной, как у других людей. И все же временами ходить босиком некомфортно — Джозеф говорит, что сочувствует собакам. Дело в том, что солевая смесь, которой обрабатывают тротуары зимой, разъедает кожу. Некомфортно выходить и по жаре: тротуар бывает слишком горячим, приходится держаться в тени.

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