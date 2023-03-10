Как живет мужчина, который ходит босиком уже 20 лет

Американцу Джозефу Деруво 59 лет — последние 20 он совсем не носит обувь. Его история заинтересовала журналистов The New York Times. Решение ходить босиком мужчина считает вынужденным: он страдал от воспаления суставов больших пальцев и готовился к операции, но отказался от помощи медиков в последний момент — оказалось, что на материал имплантов у него аллергия. Спасаясь от боли, Джозеф перестал носить обувь и заметил, что чувствует себя лучше. Операция так и не состоялась.

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Босоногий круглый год мужчина уверяет, что основная проблема в его жизни — это совсем не осколки на тротуарах и холода: «Передвигаться по местности несложно, сложно с людьми». Далеко не во всех заведениях Джозефа ждут с распростертыми объятиями. Часто его просят покинуть заведение — мужчина в таких случаях старается не спорить. Супруга Джозефа Линни Эккер во всем поддерживает любимого и помогает уладить конфликты в новых для мужа местах. А вот с офисом проблем нет: американец преподает пилатес на дому.