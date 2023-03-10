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44 минуты назад

Почему современники писали про внешность Распутина противоположные вещи

Русская семерка

Современники Григория Распутина писали про внешность «старца» противоположные вещи. Некоторые даже называли целителя «хамелеоном» – настолько поражала его способность перевоплощаться.

Почему про внешность Распутина писали противоположные вещи
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Труды историков, опиравшихся во время работы на слова современников Распутина, позволяют говорить о том, что Григорий Ефимович, действительно, был «человеком-хамелеоном». Так, Игорь Князькин в книге «Распутство Распутина» пишет о «грязном и неряшливом виде» «старца». А автор издания Дуглас Смит «Распутин. Вера, власть и закат Романовых», ссылаясь на слова дочери Григория Ефимовича Матрёны, напротив, называет его опрятным. Матрёна говорила, что отец «только волосы и бороду не причёсывал так, как богатые люди в Санкт-Петербурге».

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Различные данные сохранились о росте друга императорской семьи. К примеру, посол Франции в России Морис Палеолог утверждал, что целитель был высоким. А вот жители села Покровское – малой родины Григория Ефимовича – рассказывали, что «старец» был чуть-чуть выше среднего роста, «даже тщедушный».

Противоречивые описания остались и о зубах Распутина. Секретарь целителя Арон Симанович говорил, что вместо зубов во рту его начальника «виднелись какие-то чёрные корешки». Певица Александра Беллинг, неоднократно встречавшаяся с Григорием Ефимовичем, тоже отмечала «гнилые зубы» «старца» и «зловонное дыхание». А вот писательница Вера Жуковская, лично знавшая Распутина, оставила другие описания. Рассказ Жуковской можно найти в сборнике «Мужик в царском доме. Записки о Григории Распутине». «Белые хлебные зубы, – крепкие, точно звериные», – вспоминала писательница.

Многие отмечали навыки перевоплощения «старца». Эдвард Радзинский приводит слова великой княгини Ольги Александровны, сестры Николая II, о Распутине: «Он менялся, как хамелеон». Вера Жуковская подтверждала наличие этой «суперспособности» у целителя: «Когда вспомнишь эту его диковинную особенность мгновенно изменяться. Сейчас сидел простой, неграмотный мужичок, грубоватый, почёсывающийся, и язык у него еле шевелится, и слова ползут неповоротливо... и вдруг превращается он во вдохновенного пророка. И вот уже на месте распоясанного охальника сидит серый сибирский странник, 30 лет ищущий Бога по земле».

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