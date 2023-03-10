Как сложилась судьба самой молодой матери в истории

Жительница Перу Лина Медина считается самой молодой матерью в истории. В возрасте пяти лет и семи месяцев девочка родила здорового малыша весом 2,7 килорамма.
"Рамблер" расскажет, как сложилась судьба самой молодой роженицы и ее ребенка.
Девочка родилась в городе Тикрапо в 1933 году. Ее отец делал украшения, а мыть была домохозяйкой. Помимо Лины в семье было еще восемь детей.
Все началось, когда родители заметили, как живот их дочери начал расти. Было решено обратиться к врачу. Доктор Херардо Лосада установил, что у Лина Медина была уже на седьмом месяце беременности.
Отца девочки тут же задержали по подозрению в изнасиловании, однако спустя время его освободили из-за недостатка улик.
За состоянием здоровья Лины стали внимательно следили медики. При помощи анализов им удалось выяснить, что первая менструация девочки прошла еще в трехлетнем возрасте.
Беременность юной особы проходила достаточно хорошо. И 14 мая 1939 года путем планового кесарева сечения появился на свет здоровый мальчик, вес которого составил 2,7 килограмма. Новорожденного назвали в честь врача, который принимал роды, – Херардо.
Мальчик долгое время рос в полной уверенности, что Лина – его сестра, а не мама. Позже врач Херардо Лосада помол молодому человеку получить образование, а девушке предложил работу в клинике.
Когда Лине исполнилось 33 года, она вышла замуж за Рауля Хурадо и родила ему сына Рауля-младшего. У ее же первого сына в возрасте 40 лет обнаружили рак костного мозга, и он умер раньше своей матери. Сама Лина Медина скончалась от инфаркта в 2015 году, ей было 82 года.