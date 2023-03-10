Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Как сложилась судьба самой молодой матери в истории

Мария Иглина

Жительница Перу Лина Медина считается самой молодой матерью в истории. В возрасте пяти лет и семи месяцев девочка родила здорового малыша весом 2,7 килорамма.

Как сложилась судьба самой молодой матери в истории
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

"Рамблер" расскажет, как сложилась судьба самой молодой роженицы и ее ребенка.

Девочка родилась в городе Тикрапо в 1933 году. Ее отец делал украшения, а мыть была домохозяйкой. Помимо Лины в семье было еще восемь детей.

Все началось, когда родители заметили, как живот их дочери начал расти. Было решено обратиться к врачу. Доктор Херардо Лосада установил, что у Лина Медина была уже на седьмом месяце беременности.

"Алькатрас": кому удался побег из самой закрытой тюрьмы в мире

Отца девочки тут же задержали по подозрению в изнасиловании, однако спустя время его освободили из-за недостатка улик.

За состоянием здоровья Лины стали внимательно следили медики. При помощи анализов им удалось выяснить, что первая менструация девочки прошла еще в трехлетнем возрасте.

Беременность юной особы проходила достаточно хорошо. И 14 мая 1939 года путем планового кесарева сечения появился на свет здоровый мальчик, вес которого составил 2,7 килограмма. Новорожденного назвали в честь врача, который принимал роды, – Херардо.

Открытые источники

Мальчик долгое время рос в полной уверенности, что Лина – его сестра, а не мама. Позже врач Херардо Лосада помол молодому человеку получить образование, а девушке предложил работу в клинике.

Когда Лине исполнилось 33 года, она вышла замуж за Рауля Хурадо и родила ему сына Рауля-младшего. У ее же первого сына в возрасте 40 лет обнаружили рак костного мозга, и он умер раньше своей матери. Сама Лина Медина скончалась от инфаркта в 2015 году, ей было 82 года.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий