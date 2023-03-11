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2 часа назад

Виртуальная ABBA отправится в мировой тур

Мир новостей

Как сообщает издание Variety, в прошлом году прошел концерт ABBA «Voyage», во время которого публике представили цифровые «молодые» версии участников коллектива. Шоу собрало примерно миллион слушателей.

Виртуальная ABBA отправится в мировой тур
Фото: Мир новостейМир новостей

Сейчас организаторы решили, что представление будет проводиться на специально модифицированных аренах в крупных городах по всему миру.

Работа по созданию проекта с цифровыми копиями музыкантов шла в течение примерно 6 лет. Автор задумки Джордж Лукас воспользовался технологией Motion-capture Light & Magic для создания «ABBA-tars». Облик виртуальных артистов соответствует тому, как музыканты выглядели в 1979 году.

Люди,Джордж Лукас,
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