Виртуальная ABBA отправится в мировой тур

Как сообщает издание Variety, в прошлом году прошел концерт ABBA «Voyage», во время которого публике представили цифровые «молодые» версии участников коллектива. Шоу собрало примерно миллион слушателей.
Сейчас организаторы решили, что представление будет проводиться на специально модифицированных аренах в крупных городах по всему миру.
Работа по созданию проекта с цифровыми копиями музыкантов шла в течение примерно 6 лет. Автор задумки Джордж Лукас воспользовался технологией Motion-capture Light & Magic для создания «ABBA-tars». Облик виртуальных артистов соответствует тому, как музыканты выглядели в 1979 году.