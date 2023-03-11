Виртуальная ABBA отправится в мировой тур

Как сообщает издание Variety, в прошлом году прошел концерт ABBA «Voyage», во время которого публике представили цифровые «молодые» версии участников коллектива. Шоу собрало примерно миллион слушателей.

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Сейчас организаторы решили, что представление будет проводиться на специально модифицированных аренах в крупных городах по всему миру.