Умер Мишель Пейрамаур — автор более сотни исторических романов

11 марта ушел из жизни Мишель Пейрамаур, которого наиболее восторженные поклонники называют "величайшим историческим писателем".

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Ушедший был крайне плодовит - Пейрамаур создал более ста романов за карьеру, большинство - по истории Франции, с упором на ее провинции. Некоторые из его произведений экранизированы на ТВ. Плюс на счету Мишеля масса статей, туристических путеводителей, предисловий, сценариев, прочего. Труды эти были вознаграждены премиями. Некрологи публикуют СМИ страны.

Мишель Пейрамаур родился в Коррезе 30 января 1922 года. Окончив коллеж, работал в типографии отца, сочиняя стихи. Прежде чем целиком отдаться литературе был журналистом. Первый роман опубликовал в 1954-м. Он также является автором многочисленных биографий: Жанна д'Арк, Генрих IV, Людовик XVI, Наполеон, Сара Бернар.