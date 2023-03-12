5 поводов, по которым люди чаще всего лгут в интернете

Все мы преукрашиваем свою жизнь и редактируем фотографии. Каждому хочется показаться чуть более красивым, обеспеченным или успешным. "Рамблер" выяснил, какие наиболее распространенные причины для обмана используют россияне.

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Образование или ДПО

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Образование – самая распространенная "статья обмана" в социальных сетях. Иногда люди называют не тот ВУЗ, в котором действительно учились, но чаще подменяют курсы настоящим образованием. Например, человек прослушал двухмесячные курсы по психологии, но заявляет, что он дипломированный специалист. Это, конечно, может сильно навредить будущим клиентом такого эксперта.

Покупка брендовых вещей

Мы потребляем бренды, чтобы показать свой статус. Именно поэтому люди выставляют себя обладателями дорогих машин, которые берут напрокат. Сходным образом ведут себя женщины, когда покупают реплики известных брендов. О кредитах и ипотеках в социальных сетях тоже никто, конечно же, не расскажет.

Фейковая геолокация

Люди обожают выставлять себя богаче, чем они есть. Зайдя в фойе Большого театра, они фотографируются там и выкладывают селфи в социальные сети, а в дорогих ресторанах они могут закать чай и салат, если не только кофе. Создать видимость обеспеченной жизни очень просто — подписчики будут завидовать, а эго будет удовлетворено.

Парень, которого нет

Девушки, которые переживают расставание или отсутствие мужчины в жизни частенько имитируют ухаживания. Комплексы побуждают их придумать ухажера, и они спокойно покупают себе цветы и подарки, делая интригующие подписи к фото. Все для того, чтобы другие увидели востребованность персоны. Иногда это и правда побуждает поклонников проявиться, чувствуя конкуренцию, но скорее это исключение из правил.

Место работы