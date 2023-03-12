Космические хлопоты: чем занималась на МКС Анна Кикина

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Возвращались на Землю целых 19 часов. Международную космическую станцию астронавты покинули еще в субботу утром. Спустя почти сутки на высоте в несколько километров раскрылись парашюты. Потом долгожданный момент – приводнение. В отличие от кораблей «Союз», «драконы» совершают посадку на воду, недалеко от побережья Флориды. Это мягче, чем на землю, но из-за непогоды и старт миссии, и возвращение переносили.

«Мы можем видеть водную поверхность. Корабль приближается все ближе и ближе». Внутри капсулы – два астронавта НАСА, японский астронавт и космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. Она первой из россиян за последние 20 лет полетела в космос из США. И первая из россиян на корабле Crew Dragon.

«Я очень рада, что являюсь частью международного сотрудничества. Я рада представлять эту команду и мою страну, быть частью этого экипажа», – сказала космонавт.

В космосе Анна Кикина провела пять месяцев. Проводила эксперименты в области биологии, физики и физиологии. Всего их в рамках российской научной программы было 49. Также Анна занималась делами по хозяйству и вела видеоблог. Вот она делает сальто в невесомости и украшает российский сегмент под Новый год, вот пылесосит станцию. Пыль в космосе очень опасна. Вот стрижет космонавтов, а вот сама моет голову.

«Я подготовила себе полотенца для водных процедур. Они имеют специальный клапан для того, чтобы была возможность заправлять их из системы водообеспечения станции», – объяснила Анна.