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3 часа назад

Шакира побила 14 рекордов Гиннесса благодаря песне о разводе с Пике

Чемпионат.com

Известная колумбийская певица Шакира побила 14 рекордов Гиннесса с песней о расставании с испанским футболистом Жераром Пике, сообщает Marca.

Шакира побила 14 рекордов Гиннесса благодаря песне о разводе с Пике
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рекорды, которые Шакира побила с Music Sessions Vol. 53:

1. Самый популярный латиноамериканский трек на Spotify за 24 часа: 14 393 324 прослушивания.

2. Самый просматриваемый латинский трек на YouTube за 24 часа: 63 000 000 просмотров.

3. Самый быстрый латиноамериканский трек, набравший 100 миллионов просмотров на YouTube: два дня и примерно 22 часа.

4. Самый популярный латиноамериканский трек на Spotify за неделю: 80 646 962.

5. Первая вокалистка, дебютировавшая в Top 10 Billboard Hot 100 с испаноязычным треком.

6. Наибольшее количество первых мест в чарте Billboard Latin Airplay среди артисток.

7. Первая артистка, занявшая первое место в чарте Billboard Latin Airplay.

8. Наибольшее совокупное количество недель на первом месте в чарте Billboard Hot Latin Songs среди артисток.

9. Наибольшее количество хитов в чарте Billboard Hot Latin Songs, попавших в топ-10 исполнителей женского пола.

10. Наибольшее количество хитов в чарте Billboard Latin Airplay среди женщин-исполнителей.

11. Наибольшее количество первых мест в чарте Billboard Latin Pop Airplay среди артисток.

12. Наибольшее количество хитов в чарте Billboard Latin Pop Airplay среди женщин-исполнителей.

13. Наибольшее количество первых мест в чарте продаж латинских цифровых песен Billboard.

14. Большинство чартов Billboard возглавляет трек на испанском языке, написанный артисткой.

Люди,Жерар Пике,Шакира,
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