Шакира побила 14 рекордов Гиннесса благодаря песне о разводе с Пике

Известная колумбийская певица Шакира побила 14 рекордов Гиннесса с песней о расставании с испанским футболистом Жераром Пике, сообщает Marca.
Рекорды, которые Шакира побила с Music Sessions Vol. 53:
1. Самый популярный латиноамериканский трек на Spotify за 24 часа: 14 393 324 прослушивания.
2. Самый просматриваемый латинский трек на YouTube за 24 часа: 63 000 000 просмотров.
3. Самый быстрый латиноамериканский трек, набравший 100 миллионов просмотров на YouTube: два дня и примерно 22 часа.
4. Самый популярный латиноамериканский трек на Spotify за неделю: 80 646 962.
5. Первая вокалистка, дебютировавшая в Top 10 Billboard Hot 100 с испаноязычным треком.
6. Наибольшее количество первых мест в чарте Billboard Latin Airplay среди артисток.
7. Первая артистка, занявшая первое место в чарте Billboard Latin Airplay.
8. Наибольшее совокупное количество недель на первом месте в чарте Billboard Hot Latin Songs среди артисток.
9. Наибольшее количество хитов в чарте Billboard Hot Latin Songs, попавших в топ-10 исполнителей женского пола.
10. Наибольшее количество хитов в чарте Billboard Latin Airplay среди женщин-исполнителей.
11. Наибольшее количество первых мест в чарте Billboard Latin Pop Airplay среди артисток.
12. Наибольшее количество хитов в чарте Billboard Latin Pop Airplay среди женщин-исполнителей.
13. Наибольшее количество первых мест в чарте продаж латинских цифровых песен Billboard.
14. Большинство чартов Billboard возглавляет трек на испанском языке, написанный артисткой.