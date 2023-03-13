Шакира побила 14 рекордов Гиннесса благодаря песне о разводе с Пике

Известная колумбийская певица Шакира побила 14 рекордов Гиннесса с песней о расставании с испанским футболистом Жераром Пике , сообщает Marca.

Рекорды, которые Шакира побила с Music Sessions Vol. 53:

1. Самый популярный латиноамериканский трек на Spotify за 24 часа: 14 393 324 прослушивания.

2. Самый просматриваемый латинский трек на YouTube за 24 часа: 63 000 000 просмотров.

3. Самый быстрый латиноамериканский трек, набравший 100 миллионов просмотров на YouTube: два дня и примерно 22 часа.