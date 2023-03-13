Старейший бодибилдер раскрыл секреты своего долголетия

90-летний бодибилдер Джим Аррингтон из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, США, рассказал о своих тренировках и раскрыл секреты долголетия. Об этом сообщает Daily Star.

© Lenta.ru

Мужчина увлекается культуризмом более 75 лет. За это время он принял участие в 60 соревнованиях и одержал победу в 16 из них. Кроме того, ему удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самому старому мужчине-бодибилдеру в мире.

Секретом своего долголетия Аррингтон назвал необычные режимы тренировок и питания. «Я делаю приседания, а затем выпиваю четыре кружки молока. Затем опять приседаю и снова выпиваю четыре кружки молока. Когда мне было около тридцати лет, я практиковал это в течение 30 дней», — рассказывает он.

Аррингтон считает, что оставаться активным ему помогает стремление к достижению новых целей. Одной из его главных целей была победа в соревновании «Мистер Америка», но, по словам бодибилдера, у него не совсем подходящая генетика для получения заветного титула.

Мужчина отметил, что сейчас его тело гораздо слабее, чем раньше. «Нужно быть осторожнее на тренировках, нельзя перенапрягаться — может произойти разрыв сухожилий», — предупреждает Аррингтон. Бодибилдер признался, что люди, вдохновляющиеся им, мотивируют его продолжать заниматься. Он надеется, что как можно больше пожилых людей последуют его примеру и начнут ходить в спортзал.