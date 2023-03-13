Умер Марек Копелент, композитор и пианист

12 марта в родной Праге в возрасте 90 лет скончался Марек Копелент, чехословацкий и чешский пианист, композитор, организатор фестивалей, в 60-70-х руководивший ансамблем Musica viva Pragensis.

Интересующейся публике Копелент известен созданной совместно с Софьей Губайдулиной ораторией Laudatio pacis. Плюс на счету автора начиная с 60-х ряд весьма заметных камерных и симфонических произведений. По ряду причин в 70-х композитор попал в опалу, и его вещи по большей части исполнялись лишь на Западе - вплоть до конца 80-х.