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1 час назад

Умер Марек Копелент, композитор и пианист, соавтор Софьи Губайдулиной

Российская Газета

12 марта в родной Праге в возрасте 90 лет скончался Марек Копелент, чехословацкий и чешский пианист, композитор, организатор фестивалей, в 60-70-х руководивший ансамблем Musica viva Pragensis.

Умер Марек Копелент, композитор и пианист
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Интересующейся публике Копелент известен созданной совместно с Софьей Губайдулиной ораторией Laudatio pacis. Плюс на счету автора начиная с 60-х ряд весьма заметных камерных и симфонических произведений. По ряду причин в 70-х композитор попал в опалу, и его вещи по большей части исполнялись лишь на Западе - вплоть до конца 80-х.

Некролог "пионера новой европейской музыки" публикует Lidovky. Причина смерти не названа.

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