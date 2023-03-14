Михалкову – 110: как отец «дяди Степы» стал автором гимнов СССР и России?

На его стихах выросло несколько поколений советских детей. Автор «Дяди Степы», детских пьес, басен и сценариев, а также трех государственных гимнов. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова. Корреспондент «МИР 24» Максим Красоткин вновь окунулся в его творчество и прошел по следам некоторых персонажей.

Фото: Мир24 Мир24

После того, как дядя Степа вышел в свет, родители перестали пугать милицией непослушных детей. Книга о жизни высокого постового сразу стала классикой. Все знали, что он когда-то служил на флоте, занимался спортом, любил детей, помогал старушкам, журил хулиганов. А еще знал в Союзе весь народ, где работает Степанов, где прописан, где живет.А вот та самая Застава Ильича, где и жил литературный герой Сергея Михалкова. В 1992-м ей вернули историческое название – Рогожская. Дома 8/1 давно уже нет, нумерация могла поменяться, а, может, его и не было вовсе. Московские краеведы спорят об этом до сих пор. Хотя дядя Степа вполне мог жить вот в этом доме 1926-го года. Само произведение было опубликовано спустя девять лет после его постройки.

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Зато известно, где в Москве прописался бронзовый постовой: у здания областного ГИБДД. Здесь воссоздан эпизод из мультфильма, где дядя Степа починил светофор и достал оттуда воробья. Приветствие памятнику, конечно, в шутку, да в ней правда: придерживаться идеалов в службе проще, если перед глазами эталонный милиционер.

«У нас, опять же, здесь собирательный образ, который объединяет старую эпоху, новую эпоху. Мы можем видеть, что наш дядя Степа в современной форме, которая символизирует мост поколений», – отметил заместитель начальника УГИБДД по Московской области Владимир Севостьянов.

За Дядю Степу Сергей Михалков получил премию МВД и народное признание. Уже потом по просьбе читателей вышли стихи, в которых главный герой обзавелся семьей и ушел на пенсию. Для советских детей Михалков стал литературным дедушкой.

«Он относился к детям особенно. Какой-то мальчик послал на конкурс стихов его стих как свое и оно заняло второе место. Он не рассердился на мальчика, но позвонил в комитет: почему второе?» – рассказал внук Сергея Михалкова Егор Кончаловский.

Характеры героев он брал буквально с улицы. Дядя Степа дежурит у высотки на площади Восстания – да вот она, через дорогу от дома поэта. А там, где строки в стихах о непослушных детях – свои же такие.

«Я узнавал себя в этих стихах: «у меня опять 36 и 5». Или «я уколов не боюсь, если надо уколюсь». «Я ненавижу слово спать» – это все про меня. Я ненавидел слово спать, я не боялся якобы уколов и так далее, так далее», – признался сын Сергея Михалкова, народный артист РСФСР Никита Михалков.

Слава детского писателя едва не сыграла с Михалковым злую шутку. В 1944-ом его не пригласили для участия в конкурсе на взрослые стихи – написание нового гимна СССР. Тогда он отправил свой текст напрямую в комиссию. И именно его вариант Сталин одобрил.

«С предельной искренностью старались писать текст простыми ясными словами, потому что считали, что гимн должен быть понятным любому человеку нашего государства от школьника до академика», – говорил Сергей Михалков.

После смерти Сталина Сергей Михалков гимн переписал, убрав оттуда имя вождя. А в 1991-м забыли и эти строки, заменив все музыкой Глинки, которая звучала без слов.

«Это Глинка. Гимн великому городу, я понимаю, что там слова есть, но они такие: «Здравствуй, славная столица, сердце Родины – Москва. Вся страна тобой гордится, городов твоей глава». Понятно было, что эти слова для гимна России не подойдут, потому что мы не можем славить один город. Мои чувства были абсолютно понятны, что это временное явление и сочинят какие-то слова, которые будут отражать сущность России. Или придет какая-то замена чему-то», – поделилась воспоминаниями руководитель детского хора радио и телевидения России Елена Шумилова.