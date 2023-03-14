Как звали жену Бориса Ельцина на самом деле

В одном из сёл Оренбургской области в 1932 году на свет появилась Наина Иосифовна Гирина, будущая супруга первого президента России Бориса Ельцина. Однако при рождении она получила более распространëнное имя.
Помимо Наины в семье Гириных воспитывались также Леонид, Анатолий, Владимир, Виталий и Роза. Изначально и у Наины было вполне привычное для русского уха имя — Анастасия. Но родители, а также братья и сëстры называли девочку Наей. В школе «ласковое прозвище» превратилось в Наину. Не удивительно, что имя, данное, при рождении, Ная со временем стала воспринимать как чужое.
«Привыкнуть» к Насте Наина так и не смогла. И это при условии, что родители, верующие люди, крестили дочь под именем Анастасия. К тому же в древних преданиях Наина считалось проклятым именем, которым опасались называть детей.
Историк Николай Зенькович в своей книге «Борис Ельцин» отмечает, что к «тёмному» имени своей невесты не мог долго привыкнуть и сам будущий национальный лидер. Борис Николаевич после свадьбы звал Наину просто «девушка».
Окружающие люди знали, что Наина — это Настя, но по «официальному» имени к ней также никто не обращался. Такое положение дел Наину вполне устраивало. Но всё изменилось после того, как Ельцина окончила строительный факультет Уральского политехнического института.
На работе порой использовали имя, записанное в паспорте, что, естественно, не нравилось Наине Иосифовне. Тогда она впервые задумалась над тем, чтобы сменить имя и в документах. В 1960-х Наина наконец-то получила документ, в котором было зафиксировано её «любимое» имя, а не то, которое ей дали родители при рождении.
Так мечта Наины сбылась, но мистики уверяли — от этого стало только хуже. Мол, смена имени изменила и судьбу. В разное время Анастасия-Наина потеряла нескольких близких людей практически при одинаковых обстоятельствах. Отец Наины погиб в ДТП. После этого такая же участь постигла и двух её братьев. Существует также версия, согласно которой супругой человека, возглавившего огромное государство в самый непростой исторический период, только благодаря смене имени. То есть если бы Наина осталась по документам Анастасией, то в судьбе России она, вероятно, сыграла бы другую роль. Какую? Ответить на этот вопрос по объективным причинам уже не получится.