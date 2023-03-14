Как звали жену Бориса Ельцина на самом деле

В одном из сёл Оренбургской области в 1932 году на свет появилась Наина Иосифовна Гирина, будущая супруга первого президента России Бориса Ельцина. Однако при рождении она получила более распространëнное имя.

Фото: Источник Русская семерка Источник Русская семерка

Помимо Наины в семье Гириных воспитывались также Леонид, Анатолий, Владимир, Виталий и Роза. Изначально и у Наины было вполне привычное для русского уха имя — Анастасия. Но родители, а также братья и сëстры называли девочку Наей. В школе «ласковое прозвище» превратилось в Наину. Не удивительно, что имя, данное, при рождении, Ная со временем стала воспринимать как чужое.

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«Привыкнуть» к Насте Наина так и не смогла. И это при условии, что родители, верующие люди, крестили дочь под именем Анастасия. К тому же в древних преданиях Наина считалось проклятым именем, которым опасались называть детей.

Историк Николай Зенькович в своей книге «Борис Ельцин» отмечает, что к «тёмному» имени своей невесты не мог долго привыкнуть и сам будущий национальный лидер. Борис Николаевич после свадьбы звал Наину просто «девушка».

Окружающие люди знали, что Наина — это Настя, но по «официальному» имени к ней также никто не обращался. Такое положение дел Наину вполне устраивало. Но всё изменилось после того, как Ельцина окончила строительный факультет Уральского политехнического института.

На работе порой использовали имя, записанное в паспорте, что, естественно, не нравилось Наине Иосифовне. Тогда она впервые задумалась над тем, чтобы сменить имя и в документах. В 1960-х Наина наконец-то получила документ, в котором было зафиксировано её «любимое» имя, а не то, которое ей дали родители при рождении.