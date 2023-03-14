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48 минут назад

Как звали жену Бориса Ельцина на самом деле

Русская семерка

В одном из сёл Оренбургской области в 1932 году на свет появилась Наина Иосифовна Гирина, будущая супруга первого президента России Бориса Ельцина. Однако при рождении она получила более распространëнное имя.

Как звали жену Бориса Ельцина на самом деле
Фото: Источник Русская семеркаИсточник Русская семерка

Помимо Наины в семье Гириных воспитывались также Леонид, Анатолий, Владимир, Виталий и Роза. Изначально и у Наины было вполне привычное для русского уха имя — Анастасия. Но родители, а также братья и сëстры называли девочку Наей. В школе «ласковое прозвище» превратилось в Наину. Не удивительно, что имя, данное, при рождении, Ная со временем стала воспринимать как чужое.

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«Привыкнуть» к Насте Наина так и не смогла. И это при условии, что родители, верующие люди, крестили дочь под именем Анастасия. К тому же в древних преданиях Наина считалось проклятым именем, которым опасались называть детей.

Историк Николай Зенькович в своей книге «Борис Ельцин» отмечает, что к «тёмному» имени своей невесты не мог долго привыкнуть и сам будущий национальный лидер. Борис Николаевич после свадьбы звал Наину просто «девушка».

Окружающие люди знали, что Наина — это Настя, но по «официальному» имени к ней также никто не обращался. Такое положение дел Наину вполне устраивало. Но всё изменилось после того, как Ельцина окончила строительный факультет Уральского политехнического института.

На работе порой использовали имя, записанное в паспорте, что, естественно, не нравилось Наине Иосифовне. Тогда она впервые задумалась над тем, чтобы сменить имя и в документах. В 1960-х Наина наконец-то получила документ, в котором было зафиксировано её «любимое» имя, а не то, которое ей дали родители при рождении.

Так мечта Наины сбылась, но мистики уверяли — от этого стало только хуже. Мол, смена имени изменила и судьбу. В разное время Анастасия-Наина потеряла нескольких близких людей практически при одинаковых обстоятельствах. Отец Наины погиб в ДТП. После этого такая же участь постигла и двух её братьев. Существует также версия, согласно которой супругой человека, возглавившего огромное государство в самый непростой исторический период, только благодаря смене имени. То есть если бы Наина осталась по документам Анастасией, то в судьбе России она, вероятно, сыграла бы другую роль. Какую? Ответить на этот вопрос по объективным причинам уже не получится.

Люди,Борис Ельцин,
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