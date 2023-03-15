Стало известно, кто выступит на коронации Карла III

Чем ближе дата коронации монарха, тем больше всплывает подводных камней церемонии. План Карла III по модернизации традиционного действа провалился: кумиры молодого поколения — например, Эд Ширан и Адель — напрочь отказались выступать на празднике. И это несмотря на то, что, как говорят, король лично попросил их присутствовать. Коллеги с других континентов, видимо, разделяют мнение британских знаменитостей.

Фото: Super.ru Super.ru

Пришло время для плана «Б»: Карл III решил использовать административный ресурс. Как пишет Daily Mail, телеканал BBC объявил поиск кандидатов в стиле шоу «X-фактор», чтобы выбрать наиболее талантливых певцов для хора. Приглашают самых разных музыкантов, от битбоксеров до профессиональных джазовых исполнителей. В качестве бонуса ролики с выступлениями победителей покажут по телевидению.