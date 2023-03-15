Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, кто выступит на коронации Карла III после того, как ему отказали британские суперзвезды

Super.ru

Чем ближе дата коронации монарха, тем больше всплывает подводных камней церемонии. План Карла III по модернизации традиционного действа провалился: кумиры молодого поколения — например, Эд Ширан и Адель — напрочь отказались выступать на празднике. И это несмотря на то, что, как говорят, король лично попросил их присутствовать. Коллеги с других континентов, видимо, разделяют мнение британских знаменитостей.

Стало известно, кто выступит на коронации Карла III
Фото: Super.ruSuper.ru

Пришло время для плана «Б»: Карл III решил использовать административный ресурс. Как пишет Daily Mail, телеканал BBC объявил поиск кандидатов в стиле шоу «X-фактор», чтобы выбрать наиболее талантливых певцов для хора. Приглашают самых разных музыкантов, от битбоксеров до профессиональных джазовых исполнителей. В качестве бонуса ролики с выступлениями победителей покажут по телевидению.

Король все еще не теряет надежды и ждет окончательного ответа от группы Take That, Кайли и Дэнни Миноуг, Эндрю Ллойда Уэббера и Лайонела Ричи. Несмотря на то, что организационные моменты обсуждают в Сети — и не в лучшем свете, коронация все же может претендовать на одно из самых грандиозных событий в Великобритании за последнее десятилетие.

Люди,Адель,Лайонел Ричи,Эд Ширан,Ллойд Уэббер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий