Роулинг призналась в осознании негативных последствий слов о трансгендерах

Британская писательница и создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила о том, что осознавала негативные последствия после своих высказываний о трансгендерах. Об этом она сообщила в подкасте The Witch Trials of J.K. Rowling, посвященном ее работам, а также критике в ее сторону, передает The Guardian.