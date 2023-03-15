«Самая вызывающая кремлевская жена»

Массовые политические репрессии, которыми ознаменовался в нашей стране период правления Иосифа Сталина, гигантским катком прокатились по судьбам сотен тысяч людей. Особенно ужасно, что пострадали в этот период не только те, кто был признан «врагом народа», но и члены их семей. Не стала исключением и жена маршала Тухачевского, Нина Гриневич. Говорят, к ней Сталин испытывал особую антипатию. За что?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Третья жена маршала

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Михаил Николаевич Тухачевский, военный теоретик, видный советский деятель времен Гражданской войны и последующего периода, вошел в историю не только как самый молодой маршал, безвинно пострадавший в период «борьбы с троцкизмом». Был у Михаила Тухачевского и еще один перечень побед и достижений, из числа тех, о которых не рассказывают вслух. Речь о победах на «амурном фронте». У него было три официальных жены, еще одна – «официальная любовница», которую иногда именуют «гражданской женой», и несчетное количество интрижек разной степени интенсивности.

Нина Евгеньевна Гриневич была третьей женой Тухачевского. Он женился на ней в 1921 году, в период командования Западным фронтом, который был назван Реввоенсоветом «Важнейшим фронтом Республики» периода Гражданской войны.

Нина Евгеньевна была к тому моменту замужем за Л. Н. Аронштамом – комиссаром четвертой стрелковой дивизии. Командующий фронтом отбил жену у дивизионного политкомиссара, надо думать, без особого труда. Красавец Тухачевский относился к числу тех мужчин, которые способны вскружить голову любой женщине. Да и нравы тогда были довольно свободные, революция положила конец не только «власти буржуазии и помещиков», но и многим нормам приличия. До пуританского «в СССР секса нет» в 1920-е было еще далеко, тогда царила «свободная любовь» и люди заключали браки, разводились и сходились вновь с изумительной легкостью.

Нина Гриневич, несмотря на то, что происходила из хорошей дворянской семьи, была, вероятно, не чужда идеям эпохи. Тем не менее, она была прекрасно воспитана, хороша собой, и стала для Тухачевского верной женой, достойно перенося его бесконечные романы и даже сожительство с Юлией Кузьминой, с которой у маршала была, фактически, еще одна, «параллельная» официальной, семья.

Дворянка из семьи меньшевиков

Нина Евгеньевна до брака с Аронштамом приходилась, по всей видимости, супругой (или, как можно прочесть в некоторых источниках, сестрой) видному деятелю рабочего профсоюзного движения, теоретику меньшевизма Виктору Петровичу Гриневичу. Он был членом «Союза русских социал-демократов за границей» — одной из первых марксистских групп России, созданной по инициативе Плеханова, Аксельрод и Засулич. Гриневич сотрудничал с журналом «Русская мысль», в котором публиковался и Плеханов, хорошо знал Ленина, в 1917 году был избран председателем ВЦСПС.

Дворянское происхождение, да еще и «отягощенное» меньшевизмом! В СССР сажали и за меньшие «преступления». Неудивительно, что Сталин долгое время лишь терпел «дворянку и меньшевичку» Гриневич, и как только представилась возможность, поспешил с ней разделаться.

Вызывающая одежда

В воспоминаниях о «вожде народов» можно прочесть, что Сталин вообще, не жаловал сильных, уверенных в себе и красивых женщин. Он, как большинство тиранов, предпочитал не слишком образованных и не чересчур умных скромниц, и простушек. Разумеется, были исключения, к числу которых относятся, например, красавицы-актрисы. Но актриса по своему положению человек подневольный, во всяком случае, бывший семинарист считал именно так. Поэтому им можно простить и яркую внешность, и вызывающие платья.

Нина Гриневич не была ни простушкой, ни актрисой. Одевалась со вкусом и эффектно, позволяла себе на приемы в Кремле довольно смелые декольте, которые Сталин, как говорят, терпеть не мог.

Собственно, это и неудивительно. Нина Гриневич была воспитана в дворянской семье и знала толк в хорошей одежде. При тотальном дефиците, воцарившемся в СССР с первых лет его существования, жена маршала, принадлежавшая к высшему столичному обществу, вполне могла позволить себе и красивые платья, и шикарное кружевное белье.

О белье в СССР разговор особый. Все знают, что у большинства советских женщин хорошего белья не было никогда. Однако, жены представителей элиты щеголяли в шелковых трусиках, комбинациях и бюстгальтерах, какие и не снились рядовым работницам и крестьянкам.

Театральный художник Виктория Севрюкова рассказывает, что однажды, на излете советской власти, ей преподнесли редкостный подарок – чемоданчик, с которым супруга Тухачевского отправилась в день своего ареста в тюрьму, и который был через некоторое время выдан родным. В чемоданчике, который по словам дарителя, не открывали с 1937 года, было очень красивое шелковое белье – трусики, комбинация и тончайшая ночная рубашка. Ничего проще у арестованной супруги опального маршала не нашлось.

Арест и казнь