Гитарист Queen посвящен в рыцари Карлом III

Король Карл III посвятил Брайана Мэя в рыцари. Об этом пишет «Би-би-си».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Гитарист группы Queen Брайан Мэй был посвящен в рыцари за заслуги в области музыки и благотворительности. На фотографиях видно, как он общается с королем Карлом III и позирует с наградой после церемонии в Букингемском дворце.

Меньше года назад был опубликован ролик с ныне покойной Елизаветой II, которая отстукивала ритм песни We Will Rock You за чаем с медвежонком Паддингтоном. Мэй был человеком, который написал эту песню, и чья группа носила псевдоним королевы.