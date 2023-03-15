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3 часа назад

Гитарист группы Queen Брайан Мэй посвящен в рыцари Карлом III в Букингемском дворце

Газета.Ruиещё 2

Король Карл III посвятил Брайана Мэя в рыцари. Об этом пишет «Би-би-си».

Гитарист Queen посвящен в рыцари Карлом III
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гитарист группы Queen Брайан Мэй был посвящен в рыцари за заслуги в области музыки и благотворительности. На фотографиях видно, как он общается с королем Карлом III и позирует с наградой после церемонии в Букингемском дворце.

Меньше года назад был опубликован ролик с ныне покойной Елизаветой II, которая отстукивала ритм песни We Will Rock You за чаем с медвежонком Паддингтоном. Мэй был человеком, который написал эту песню, и чья группа носила псевдоним королевы.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Стелла Маккартни получила орден за заслуги в модной индустрии из рук Карла III. Теперь дизайнер стала Командором ордена Британской империи.

Люди,Елизавета II,Брайан Мэй,
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