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1 час назад

Принцесса Иордании вышла замуж за обычного парня

Eva.ru

Истории о красивой любви бывают не только в сказках, но и в реальной жизни. Принцесса Иордании стала героиней одной из них, когда вышла замуж за простолюдина.

Принцесса Иордании вышла замуж за обычного парня
Фото: Eva.ruEva.ru

Недавно все внимание мировой общественности было приковано в свадьбе принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. Их историю называли современной сказкой про Золушку. Но отношения 26-летней принцессы Иордании Иман ничуть не уступают герцогам Сассекским.

Одна из четырех наследников короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании, принцесса Иман связала себя узами брака с простым парнем, так сказать, из народа. Избранник очаровательной принцессы не имеет никаких аристократических корней, но родители невесты совсем не возражали против такого мезальянса, ведь королева Рания и сама попала в королевскую династию практически «с улицы».

Невероятно красивая и нежная свадебная церемония состоялась во дворце Beit Al Urdon Palace в столице Иордании — Аммане. Торжество было довольно масштабным и транслировалось по телевидению, как и следовало ожидать. Но при этом принцесса была одета максимально сдержанно.

Мягко облегающее хрупкую фигуру платье было украшено ажурным лифом и манжетами, а также дополнено роскошной фатой. Из украшений Иман выбрала бриллиантовую тиару, принадлежащую ее маме королеве Рании, и жемчужные серьги.

Видео со свадьбы и снимки, распространившиеся по сети, показали как красиво было организовано торжество. Нежность буквально окутывала невесту и ее избранника, цветущие деревья напоминали о весне, а слезы в глазах королевы говорили о ее счастье за дочь. Но что известно о женихе?

Его зовут Джамиль Александр Тармиотис. По образованию муж принцессы финансист и работает по профессии в Нью-Йорке. Как пишет ряд интернет-изданий, именно в Штатах пара и познакомилась. Иман некоторое время жила в США, проходя обучение. Влюбленные были вместе более трех лет, а в декабре 2022-го сообщили о помолвке.

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