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2 часа назад

Дэвид Бекхэм хочет запустить свой бренд алкогольных напитков

Газета.Ru

Бывший футболист Дэвид Бекхэм хочет выпускать под новым брендом крепкие спиртные напитки, такие как текила и виски, а также пиво. Об этом пишет The Times.

Бекхэм хочет запустить свой бренд алкогольных напитков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С 2014 года Бекхэм был лицом бренда виски Haig Club, принадлежащего компании Diageo. Он решил не продлевать свой контракт с брендом, который заканчивается в ближайшие месяцы, а занялся поиском партнеров, которые помогут ему развить собственный бренд алкогольных напитков.

Издание The Times также сообщает, что помимо алкогольных напитков в линейке рассматривается выпуск безалкогольных напитков и безалкогольного пива.

Райан Рейнольдс стал совладельцем бренда джина Aviation Gin вместе с Davos Brands в 2018 году. Бренд был продан в 2020 году компании Diageo, актер заработал до $100 млн.

Джордж Клуни стал соучредителем компании Casamigos Tequila в 2013 году, а через четыре года она была продана гиганту по производству напитков за $1 млрд.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Бруклин Бекхэм заработал за прошлый год £5 млн.

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