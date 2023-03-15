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3 часа назад

The Weeknd выпустил расширенную версию альбома «Starboy»

Inc-News

The Weeknd выпустил расширенную версию альбома «Starboy»
Фото: Inc-NewsInc-News

The Weeknd выпустил расширенную версию альбома «Starboy»Оригинал поступил в продажу ещё в 2016-м году, но уверенно держался все эти годы в десятке лидеров на Spotify. Источник фото: Rich Fury/Getty Images.Уроженец Канады Эйбел Макконен Тесфайе, известный миру под творческим псевдонимом The Weeknd, выпустил делюкс-версию своего альбома семилетней давности «Starboy». В трек-лист вошли 18 оригинальных песен и 3 новых ремикса. В их числе относительно свежий сингл Арианы Гранде «Die for You», «Reminder» A$AP Rocky и «Starboy» Kygo. Трек-лист "Starboy Deluxe". Март 2023.Источник фото: соцсети.После выхода расширенной версии альбома 2016-го года количество его скачиваний на Spotify превысило 9.4 миллиона, что превысило количество скачиваний последнего оригинального на сегодняшний день альбома The Weeknd «After Hours», а также превысило аналогичный показатель альбома Тейлор Свифт «Midnights». Сейчас «Starboy» уверенно держится в десятке лидеров на цифровой платформе.

Люди,Эйбел Тесфайе,
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