Звезда 90-х признался, что живет на нищенскую пенсию

Исполнителю хита "Яблоки на снегу" не хватает на жизнь.
Когда-то Михаил Муромов был знаменит на весь Союз, а под его хит «Яблоки на снегу» выплясывало не одно поколение. Однако сегодня о 72-летнем композиторе и артисте все забыли. И вот Муромов неожиданно появился в программе «Секрет на миллион», где поведал Лере Кудрявцевой о своём нищенском существовании.
Михаил Муромов пожаловался на мизерную пенсию, которую сократили из-за авторских отчислений. «Мне срезали субсидии. Оказывается, то, что я авторские деньги получаю, значит, это мой приработок. Кроме того, я не заслуженный артист, никакой. Ничего нет. Пенсия, как есть, чистая — 12700 рублей», — рассказал музыкант.
Сумму авторских гонорарров Муромов не раскрыл. Но, учитывая, что по его словам для нормальной жизни нужно 70000 в месяц, они тоже скромные. Тратит бывший артист деньги исключительно на еду и оплату коммунальных услуг, но не может отказаться от частых встреч с давними друзьями.
Напомним, в крахе своей музыкальной карьеры Муромов всегда винил Аллу Пугачеву. Ранее в интервью изданию «Собеседник» он заявил, что Примадонна была заинтересована в его неудачах на музыкальном поприще. Муромов утверждает, что Пугачёва в свое время распорядилась, чтобы его не показывали по телевидению, опасаясь серьезной конкуренции. По словам певца, у нее были люди, работавшие на телевидении, которым она платила деньги, чтобы его не показывали. По мнению Муромова, таким образом народная артистка СССР убрала не одного исполнителя. Так, в частности, Муромов вспомнил, как Пугачёва перекрыла ему дорогу на концерт в 1986 году на Певческом поле в Таллине. Это был известный концерт под названием «Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!», посвящённый Играм доброй воли.