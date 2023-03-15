Звезда 90-х признался, что живет на нищенскую пенсию

Исполнителю хита "Яблоки на снегу" не хватает на жизнь.

Фото: New Magazine New Magazine

Когда-то Михаил Муромов был знаменит на весь Союз, а под его хит «Яблоки на снегу» выплясывало не одно поколение. Однако сегодня о 72-летнем композиторе и артисте все забыли. И вот Муромов неожиданно появился в программе «Секрет на миллион», где поведал Лере Кудрявцевой о своём нищенском существовании.

Михаил Муромов пожаловался на мизерную пенсию, которую сократили из-за авторских отчислений. «Мне срезали субсидии. Оказывается, то, что я авторские деньги получаю, значит, это мой приработок. Кроме того, я не заслуженный артист, никакой. Ничего нет. Пенсия, как есть, чистая — 12700 рублей», — рассказал музыкант.

Сумму авторских гонорарров Муромов не раскрыл. Но, учитывая, что по его словам для нормальной жизни нужно 70000 в месяц, они тоже скромные. Тратит бывший артист деньги исключительно на еду и оплату коммунальных услуг, но не может отказаться от частых встреч с давними друзьями.