В Таиланде муж обвинил жену в том, что она скрыла от него лотерейный выигрыш в $347 тыс.

Мужчина из Таиланда обвинил свою жену в том, что она скрыла от него выигрыш в лотерею в размере $347 тыс., пишет Mothership. Женщина в ответ заявила, что они с супругом развелись несколько лет назад.

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47-летний мужчина по имени Нарин обратился за помощью к адвокату, чтобы подать иск против своей жены. По словам тайца, его супруга, на которой он женат больше 20 лет, скрыла от него, что выиграла в лотерею $347 тыс. Истец узнал эту информацию от дочерей.

Нарина возмутил тот факт, что у семьи были долги, которые выплачивал он, а не жена, поэтому требует теперь от нее компенсацию. Кроме того, мужчина узнал, что пока он был в Южной Корее на заработках, супруга вышла замуж за другого.

«Я был в шоке и не знал, что делать. Я разочарован. Я не ожидал, что моя жена так поступит со мной. Я давал ей деньги каждый месяц и теперь хочу справедливости», — прокомментировал Нарин.

С другой стороны, женщина подала в суд на Нарина за клевету. Она утверждает, что не скрывала выигрыш, а бывший муж сам ее бросил.